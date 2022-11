Assassin's Creed Valhalla : Le DLC « The Last Chapter » possède sa date de sortie

Le DLC « The Lost Chapter » arrive en décembre

Au mois de décembre de cette année,accueillera son dernier contenu additionnel, soit le DLC gratuit « The Last Chapter » (« Le Dernier Chapitre » en français). Jusqu'à présent, Ubisoft n'avait pas partagé de date de sortie pour cette extension. Ce qui est, désormais, chose révolue.Comme annoncé dans un récent article sur le site officiel, c'est leprochain qu', via la mise à jour 1.6.2,, et ce sur toutes les plateformes de jeu concernées. Cette extension signera la fin de l'aventure d'Eivor : « Cet épilogue reliera certains des récits développés au fil du jeu et permettra de refermer la page de votre séjour au sein du clan du Grand corbeau ».D'après les dernières informations partagées par Ubisoft, les joueurs et les joueuses devront. En effet, il faudra nécessairement avoir terminé le récit principal, et donc avoir déclaré « un intérêt envers tous les territoires d'Angleterre ». De plus, il convient d'avoir éliminé toutes les cibles de l'Ordre des Anciens, avoir révélé leur chef, mais aussi avoir achevé les récits d'Asgard et Jotunheim. Pour finir, afin d'accéder au DLC, il est impératif d'avoir atteint le niveau 5 pour la colonie et avoir construit la caserne de Jomsvikings. Ainsi, comme vous l'aurez compris, ce DLC offre du contenu accessible en end-game.Rendez-vous donc le 6 décembre prochain pour découvrir le DLC « The Final Chapter » d'Assassin's Creed Valhalla. Pour rappel, le titre d'Ubisoft est à retrouver sur consoles PlayStation, Xbox, mais aussi sur PC. Si vous souhaitez l'acheter, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous propose de belles réductions sur certaines versions du titre :