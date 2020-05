Assassin's Creed Valhalla : Le compositeur de la série Vikings travaille sur la bande originale

Assassin's Creed Valhalla vient de trouver ses trois compositeurs pour sa bande-son. L'un d'eux n'est autre que Einar Kvitrafn Selvik, ayant déjà travaillé sur une série à succès.

Mondialement connu grâce à ses compositions musicales pour. Ce dernier ne sera pas seul, puisqu'il va être accompagné de deux têtes bien connues des joueurs :, qui a marqué de son empreinte plusieurs jeux de la franchise, ainsi que la compositrice américaine, qui a travaillé sur Origins et co-composé la musique d'Unity.Selon le site allemand d'Ubisoft , le nom du musicien apparaît en tant que compositeur du titre.. En plus d'être connu pour ses oeuvres dans la série créée par Michael Hirst,Favorisant l'utilisation d'instruments traditionnels nordiques, avec Selvik aux commandes de la bande originale nous pouvons nous attendre à ce que cette dernière comporte des lyres, des flûtes, des lurs, des tambours en peau de cerf, des cornes de chèvre et d'autres sons historiques, ainsi que la voix du musicien, pour que l'immersion soit totale. Pour rappel, Assassin's Creed Valhalla se tiendra dans l'Angleterre et également Norvège de l'an 873 , la terre natale du compositeur Einar Kvitrafn Selvik.arrivera sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X en fin d'année 2020, mais aucune date de sortie précise n'a pour le moment était donnée.