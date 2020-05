Date de sortie, trailer, histoire : retrouvez dans notre article toutes les informations et les détails à savoir concernant Assassin's Creed Valhalla.

L'histoire dans Assassin's Creed Valhalla

Les combats dans Assassin's Creed Valhalla

Le multijoueur n'est pas de retour

Date de sortie pour Assassin's Creed Valhalla

Sur quelles plateformes sera disponible Assassin's Creed Valhalla ?

Trailers, bandes-annonces et gameplay d'Assassin's Creed Valhalla

Après des mois de rumeurs à propos du futur épisode de la franchise, Ubisoft a, enfin, levé le voile sur le nom et l'univers de cette nouvelle aventure. Du nom de, nous prendrons la direction du nord de l'Europe, pour nous rendre sur les terres des Vikings, et vivre une épopée unique.L'une des premières informations partagées à propos deest que le héros que l'on incarnera se prénomme Eivor. À l'instar d'Assassin's Creed Odyssey, le joueur pourra choisir d'être un homme ou une femme, selon son bon vouloir. Eivor est donc le chef d'un village viking, qui se retrouvera au beau milieu d'une bataille opposant les Assassins et l’ordre des Anciens. S'ensuivront alors quelques périples, où Eivor devra protéger les siens, emmenant toute sa tribu de la Norvège à l'Angleterre, même si d'autres régions semblent également être de la partie.L'histoire sera divisée en deux actes, avec la première centrée sur l'affrontement qu'il devra mener contre le roi Alfred le Grand, alors que la seconde contre l'antagoniste principal, qui n'a pas encore été révélé, mettra naturellement en avant la bataille entre les Templiers et les Assassins.Ubisoft souhaite également faire une approche différente avec, en réintroduisant un système de colonie, que vous pourrez renforcer en recrutant divers personnages, sans oublier les ressources récupérées via le pillage.Encore une fois, le studio de développement a apporté de légères modifications par rapport aux anciens opus, avec notamment le retour du bouclier (absent dans Odyssey). Autres choses importantes à noter : le retour de la lame secrète (que nous voyons dans le trailer), mais aussi la possibilité de se battre avec deux armes en même temps. Les combinaisons semblent très nombreuses, afin que chacun puisse trouver la meilleure panoplie.Malgré les quelques rumeurs qui indiquaient le possible retour du multijoueur,sera une aventure totalement solo. Néanmoins, Julien Laferrière, producteur principal, explique que des « composants multijoueurs » seront au rendez-vous, pour encourager les joueurs à partager leur progression, entre autres.Pour le moment, aucuneprécise n'a été communiquée, mais nous savons tout de même que ce nouvel opus est attendu pour la fin de l'année 2020.sera disponible sur PlayStation 4, Xbox One et les consoles de nouvelle génération, à savoir la PS5 et la Xbox Series X. Pour ce qui est du PC, la nouvelle n'a pas ravi tous les joueurs, puisquene pourra être joué que via Uplay, le launcher d'Ubisoft, et l'Epic Games Store. Aucune arrivée sur Steam ne semble pour le moment prévue. Bien entendu, différentes éditions sont disponibles, dont le détail est à retrouver ici De nombreuses images pouront d'ores et déjà été publiées par Ubisoft. Tout d'abord, un trailer, dans lequel nous pouvons faire connaissance avec Eivor et son environnement, présentant brièvement l'histoire :Toutefois, nous avons également pu avoir un aperçu de « gameplay », à l'occasion d'une nouvelle présentation de la Xbox Series X, seulement les images de gameplay ne sont pas telles que nous l'entendions. Il faudra patienter encore un peu avant d'en voir davantage.Cet article sera mis à jour dès que de nouvelles informations seront partagées à propos de. En attendant, vous pouvez suivre toute l'actualité de ce nouvel épisode ici