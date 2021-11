Assassin's Creed Valhalla dévoile la feuille de route jusqu'à la fin de l'année 2021

Ready for more? Here's a sneak peek at what's to come in Assassin's Creed Valhalla. Looks like 2021 still has a few more mysteries to uncover. #AssassinsCreed pic.twitter.com/B1wdvM5ZQq — Assassin's Creed (@assassinscreed) November 5, 2021

PC Édition standard → 31,89 € au lieu de 59,99 €, soit 47 % de réduction.

Xbox Édition standard → 28,99 € au lieu de 69,99 €, soit 59 % de réduction.

PlayStation Carte PSN de 50 € → 43,99 € au lieu de 50 €, soit 12 % de réduction. Carte PSN de 20 € → 17,99 € au lieu de 20 €, soit 10 % de réduction.



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Nous le savions déjà depuis quelques semaines, puisqu'une première feuille de route, concernant cet automne, avait été partagée en octobre, m. Deux mises à jour de contenu, qui n'avaient pas été annoncées à l'époque, ont été ajoutées à cette feuille de route bien garnie, promettant plusieurs activités inédites et gratuites.Par exemple, la mise à jour 1.4.0 sera déployée le 9 novembre, permettant au passage d'ajouter « Tombs of the Fallen » une activité gratuite pour tous les joueurs. Quelques jours plus tard,. Il prendra place du 11 novembre au 2 décembre, mais les détails à son sujet ne sont pas encore connus. Ubisoft ne tardera pas à nous les communiquer. Enfin, pour conclure cette année 2021 en beauté, une dernière mise à jour sera déployée en décembre, la 1.4.1.Il n'est pas étonnant de voir les développeurs apporter un joli contenu post-lancement, deuxième jeu le plus rentable ). Assassin's Creed confirme sa place de franchise phare et va même évoluer d'ici quelques années avec Assassin's Creed Infinity , un jeu narratif qui rassemblera de nombreux éléments des différents jeux.L'année 2022 ne laissera pas de côté, étant donné qu'au moins un DLC devrait sortir. Celui-ci a leaké et se nommerait, en version originale, Dawn of Ragnarok Si vous ne possédez toujours pas, mais souhaitez le découvrir tout en faisant quelques économies, nous rappelons que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur les plateformes suivantes :