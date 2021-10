Assassin's Creed Valhalla devient le deuxième titre le plus rentable de l'histoire d'Ubisoft

Les joueurs ont un impact plus profond sur les mondes dans lesquels ils s'engagent, et les percées technologiques ouvrent de nouvelles voies prometteuses. Dans ce contexte favorable, nous continuons à investir pour faire découvrir nos plus grandes franchises et nos nouvelles marques à un public nettement plus large.

L'ascension fulgurante d'n'est pas prête de s'arrêter en si bon chemin avec le contenu à venir . Par ailleurs,a dévoilé dans le cadre de ses résultats financiers de ce premier semestre, queIl a dévoilé un chiffre d'affaire net en baisse de 1 % par rapport à l'année précédente, ce qui n'est en soit pas extrêmement grave, avec un chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre en hausse de 21 % avec 466 millions de dollars, soit 751 millions au total. Selon les dires de, directeur financier d'Par ailleurs, malgré une baisse des réservations de 5 % par rapport à l'année dernière, celles-ci ont augmenté de 13,8 % pour ce deuxième trimestre et ont atteint 458 millions de dollars. Ubisoft a également profité de l'occasion pour confirmer son calendrier de sorties de l'année avec Just Dance 2022, Riders Republic, Monopoly Madness, et Far Cry 3 Blood Dragon Remastered.Pour rappel, Assassin's Creed Valhalla est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.