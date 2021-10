Assassin's Creed Valhalla : Sa prochaine extension s'intitulerait « Dawn of Ragnarok »

Instant Gaming, vous le proposant sur PC pour la somme de 32,49 € au lieu de 59,99 €, soit 46 % de réduction.

Depuis sa parution,, et pour cause. Plusieurs mises à jour gratuites ont été déployées, ainsi que deux extensions majeures avec, et d'après les dernières fuites, il semblerait qu'un troisième DLC soit dans les petits papiers du studio.Cette information provient du vidéaste nommé j0nathan sur YouTube, ce dernier ayant publié une vidéo dans laquelle il raconte avoir trouvé le code de la dernière mise à jour d'a, comprenant ainsi les trophées, les détails ou encore les récompenses. Selon ses dires, ce troisième DLC devrait s'intituler « L'Aube du Ragnarok » (Dawn of Ragnarok) et serait axé sur une trame beaucoup plus fantastique que les deux extensions précédentes. Elle devrait prendre place dans, ce dernier étant sur le point de se faire envahir par les forces de Muspelheim.devrait profiter de quelques nouveautés au niveau de son gameplay avec l'utilisation de flèches de téléportation, des pouvoirs de glace, la capacité de voler comme un corbeau, et enfin la possibilité de devenir invisible durant un temps limité.D'autre part, de nouveaux trophées seront à débloquer, dont un qui semble indiquer que les joueurs devront terminer tous les territoires de Svartalfheim, ou encore avoir entièrement amélioré le bracelet d'Odin.Bien évidemment, à l'heure actuelle, rien n'a été confirmé par Ubisoft, nous devons donc prendre toutes ces informations avec précaution, car il ne s'agit que de rumeurs. Pour rappel, Assassin's Creed Valhalla a dévoilé il y a peu sa feuille de route pour cet automne , avec notamment l'apparition du festival Oskoreia ou encore la parution de l'extension gratuite du Discovery Tour Viking Age. Assassin's Creed Valhalla est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.