Assassin's Creed Valhalla : Des années après sa sortie, le mode New Game Plus arrive

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 30 octobre 2026 à 11h07
Ubisoft a indiqué, il y a très peu de temps, qu'Assassin's Creed Valhalla va très prochainement se doter d'une fonctionnalité demandée, le mode New Game+.
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Assassin's Creed Valhalla : Des années après sa sortie, le mode New Game Plus arrive

Le 29 octobre dernier, Ubisoft a tenu à présenter ses plans pour l'avenir de la franchise Assassin's Creed. Ayant notamment parlé des opus Invictus et Hexe, le studio a également évoqué un titre plus ancien : Assassin's Creed Valhalla. Ainsi, Ubisoft a annoncé l'arrivée prochaine du mode New Game+ sur Assassin's Creed Valhalla, en plus de quelques autres nouveautés.

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Le mode New Game+ (très) bientôt disponible sur Assassin's Creed Valhalla

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C'est via un récent article sur le site officiel, qui a notamment été relayé sur le compte Twitter/X de la franchise, qu'Ubisoft a indiqué que le mode New Game+ (ou Nouvelle Partie+) se rendra disponible le 5 novembre 2026 sur Assassin's Creed Valhalla. Cette fonctionnalité, dont l'ajout survient après le cap des 40 millions de joueurs, permettra, dès lors, de relancer une nouvelle partie, tout en conservant certains éléments déjà débloqués. Ubisoft écrit à ce sujet : 

Que vous souhaitiez revivre la saga d'Eivor, essayer une nouvelle configuration, ou conquérir à nouveau l'Angleterre avec votre équipement préféré, Nouvelle partie+ vous permet de reprendre depuis le début en transférant la majeure partie de votre progression, avec une pondération spéciale NP+.

La mise à jour, qui introduira le mode New Game+ sur Assassin's Creed Valhalla, apportera également d'autres nouveautés, dont certaines ont déjà été nommées.

De plus amples nouveautés à venir sur Assassin's Creed Valhalla

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Ubisoft a précisé que ce patch à venir d'Assassin's Creed Valhalla ajoutera divers éléments. À commencer par un mode de progression optionnel « dans lequel l'équipement, les runes et les maîtrises contribuent à la puissance globale d'Eivor ». Les joueurs et les joueuses peuvent également s'attendre à l'arrivée d'une qualité d'équipement Divin pour tous les objets, mais aussi l'introduction de la ressource « le mithril ». Ubisoft a aussi prévu d'ajouter de « nouveaux succès, de nouvelles runes, un système de planque et de nouvelles récompenses, dont une tenue de maître Assassin inspirée des vêtements de Naoe dans Assassin's Creed Shadows ».

À l'heure actuelle, le patch notes n'a pas encore été révélé. Mais, nous vous le partageons dès que celui-ci aura été dévoilé. Dans tous les cas, rendez-vous le 5 novembre pour replonger dans l'aventure Assassin's Creed Valhalla. Le titre est, pour rappel, disponible sur consoles PlayStation, Xbox et sur PC.

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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