Assassin’s Creed Valhalla : Le destin d'Eivor au cœur d'une nouvelle bande-annonce

Ubisoft a publié une nouvelle bande-annonce pour Assassin's Creed Valhalla, permettant d'en savoir davantage sur Eivor, le protagoniste.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Alors qu'une date de sortie et du gameplay ont été partagés il y a peu par le studio, voilà que ce dernier revient en nous partageant un nouveau trailer pour, lequel nous permet de comprendre les motivations d'Eivor à quitter sa Norvège natale, mais aussi de découvrir les problèmes auxquels il devra faire face.Suite aux prédictions de Valka, la voyante du clan d'Eivor, le qualifiant de conquérant, loyal ou encore de valeureux,. Eivor et son clan décident donc de partir vers l'Angleterre en quête de terres fertiles, mais ces derniers ne sont pas les bienvenus. Outre ces problèmes, Eivor devra également faire face à des conflits internes à celui-ci. Les prédictions de Valka ne sont pas des plus encourageantes, puisqu'elle indique qu'Eivor perdra « absolument tout » durant son voyage, où une guerre fait rage en lui, qui ne pourra être comblée par la gloire.Un trailer qui saura augmenter l'impatience autour d', qui arrivera sur PC, PS4 et Xbox One dès le 17 novembre prochain. Une sortie sur PS5 et Xbox Series X est également prévue.