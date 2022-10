Assassin's Creed Valhalla a atteint les 20 millions de joueurs

Over 20 million Vikings have embarked on their epic journey to Valhalla. Standing strong by Eivor's side. From Norway to England. To Mythical Realms of the Gods.



Thank you for taking this journey with us. SKAL! #AssassinsCreed pic.twitter.com/cQ1vegGbBq — Assassin's Creed (@assassinscreed) October 27, 2022

À sa sortie officielle, soit en novembre 2020,avait reçu de bonnes notes de la presse spécialisée et avait su plaire aux joueurs et aux joueuses. D'ailleurs, deux ans après son lancement, le titre d'Ubisoft a atteint un nouveau record.En effet, comme indiqué dans une récente publication disponible sur le compte Twitter Assassin's Creed, l'opus. Ce qui est un chiffre plus que conséquent, vous en conviendrez certainement.D'ailleurs, rappelons qu'Assassin's Creed Valhalla a accueilli différentes extensions, au cours de ces deux dernières années : La Colère des Druides, Le Siège de Paris et l'Aube du Ragnarök. Sans oublier, le DLC gratuit The Forgotten Saga , introduisant un mode de jeu de type roguelike, et The Last Chapter qui doit arriver prochainement. Il y a fort à parier que ces contenus additionnels ont contribué au succès du soft.Pour rappel,est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC. Si vous souhaitez l'acheter, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous propose de belles réductions sur certaines versions du titre :