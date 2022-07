Assassin's Creed Valhalla : Des détails sur le DLC gratuit The Forgotten Saga

PC Édition Standard → 19,54 € au lieu de 59,99 €, soit 67 % de réduction.

Xbox Édition Standard → 23,99 € au lieu de 69,99 €, soit 66 % de réduction. Édition Ragnarök → 52,81 € au lieu de 99,99 €, soit 47 % de réduction. Édition Gold → 59,99 € au lieu de 99,99 €, soit 40 % de réduction. Édition Complete → 63,79 € au lieu de 139,99 €, soit 54 % de réduction.

PlayStation Carte PSN 50 € → 41,94 € au lieu de 50 €, soit 16 % de réduction. Carte PSN 20 € → 17,19 € au lieu de 20 €, soit 14 % de réduction.



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Le dernier opus de la licence Assassin's Creed, soit Assassin's Creed Valhalla, est sorti en novembre 2020 et s'est alors rendu disponible sur la plupart des plateformes de jeu. Depuis sa sortie officielle, Ubisoft travaille sur le soft, afin d'apporter des nouveautés. À ce sujet, nous avons appris, en juin, qu'Assassin's Creed Valhalla va bientôt accueillir un DLC gratuit, nommé « The Forgotten Saga ».Récemment, le studio en charge du titre a dévoilé plus de détails au sujet du, qui devrait débarquer plus tard, cet été. Ce contenu additionnel introduira, dans lequel les joueurs et les joueuses incarneront Odin et devront accomplir différents défis, au cœur de Nilfheim.En explorant les quatre régions de Nilfheim, il sera possible de découvrir des zones secrètes et des marchands, qui permettront d'augmenter ses chances de survie et d'améliorer son personnage. De plus, comme aucun équipement collecté en Angleterre ne sera disponible dans The Forgotten Saga, les joueurs devront explorer les lieux afin de trouver des tenues, octroyant divers buffs. Par ailleurs, en rencontrant divers PNJ et en terminant des quêtes secondaires, nous pourrons débloquer de nombreuses récompenses, plus ou moins intéressantes.Évidemment, l'aventure The Forgotten Saga présentera une certaine difficulté et les ennemis présents seront redoutables. Or, les améliorations et les équipements débloqués au cours d'un run « persisteront en cas de mort ».Pour le moment, Ubisoft n'a pas communiqué de date de sortie officielle pour le DLC The Forgotten Saga, à venir sur Assassin's Creed Valhalla. Évidemment, dès que de plus amples informations seront disponibles, nous vous tiendrons informés.Pour rappel,est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC. Si vous souhaitez l'acheter, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous propose de belles réductions sur certaines versions du titre :