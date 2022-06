Assassin's Creed: Origins propose un nouveau week-end gratuit

Un nouveau week-end gratuit pour Assassin's Creed: Origins

Découvrez une nouvelle façon de vous battre tout en explorant les grandes pyramides et les tombeaux cachés de l'Égypte ancienne, rencontrez de nombreux personnages aux histoires mémorables au cours de votre périple, et découvrez l'histoire des origines de la Confrérie des Assassins.

PC Édition Standard → 7,25 € au lieu de 59,99 €, soit 88 % de réduction. Édition Gold → 16,17 € au lieu de 89,99 €, soit 82 % de réduction. Édition Deluxe → 12,99 € au lieu de 69,99 €, soit 81 % de réduction.

Xbox Édition Standard → 18,99 € au lieu de 59,99 €, soit 68 % de réduction. Édition Deluxe → 17,64 € au lieu de 69,99 €, soit 75 % de réduction. Édition Gold → 19,78 € au lieu de 89,99 €, soit 78 % de réduction.

PlayStation Carte PSN 50 € → 41,94 € au lieu de 50 €, soit 16 % de réduction. Carte PSN 20 € → 17,19 € au lieu de 20 €, soit 14 % de réduction.



Près de cinq ans après sa sortie, en octobre 2017,nous plaçant en plein cœur de l'Égypte ancienne. L'annonce a été faite à l'occasion d'un événement spécial dédié à la franchise, qui fête cette année ses 15 ans.sera effectivement gratuit entre ce jeudi 16 juin au lundi 20 juin, et ce, sur toutes les plateformes, à savoir PC, PS4, PS5, Xbox One et Series. Sachez qu'il est d'ores et déjà possible de le prétélécharger, pour ne pas perdre de temps. Ubisoft met notamment en avant cette production, puisqu'elle vient de recevoir une mise à jour supportant les 60 FPS sur la nouvelle génération de console Pour profiter de l'offre, il suffit de se rendre à cette adresse et de sélectionner la plateforme sur laquelle vous souhaitez jouer à Assassin's Creed: Origins.Dans cette aventure, qui se déroule donc en Égypte,, qui devra vaincre de nombreux ennemis et découvrir des secrets et mythes oubliés. Ubisoft nous propose une nouvelle vision du gameplay, avec l'ajout de plusieurs fonctionnalités importantes, que ce soit pour les combats ou les quêtes. L'opus avait été agréablement bien reçu par les joueurs.Pour rappel,est disponible sur PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series et PC. Si vous désirez vous procurer le titre, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous le propose à moindre coût :