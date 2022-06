Assassin's Creed: Origins : Carte (map) interactive de l'Égypte, Sinaï et la Vallée des Rois

Carte interactive Assassin's Creed: Origins

Meilleure carte interactive de Assassin's Creed Origins → à cette adresse

PC Édition Standard → 7,25 € au lieu de 59,99 €, soit 88 % de réduction. Édition Gold → 15,87 € au lieu de 89,99 €, soit 82 % de réduction. Édition Deluxe → 12,99 € au lieu de 69,99 €, soit 81 % de réduction.

Xbox Édition Standard → 13,99 € au lieu de 59,99 €, soit 77 % de réduction. Édition Deluxe → 17,64 € au lieu de 69,99 €, soit 75 % de réduction. Édition Gold → 28,76 € au lieu de 89,99 €, soit 68 % de réduction.

PlayStation Carte PSN 50 € → 41,94 € au lieu de 50 €, soit 16 % de réduction. Carte PSN 20 € → 17,19 € au lieu de 20 €, soit 14 % de réduction.



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Trouver une arme, un collectible ou un item bien précis est parfois une tâche difficile dans un jeu proposant un monde ouvert. Cela peut notamment être le cas pour celles et ceux jouant à. Heureusement, il existe des outils permettant d'être aidé lors de son aventure sur le titre d'Ubisoft.Dans ce sens, nous vous conseillons de vous pencher sur l'une, si vous avez besoin d'aide. Il en existe un certain nombre, toutes ayant leurs spécificités, bien que l'ensemble des informations principales se retrouvent sur chacune de cesLe monde d'est relativement vaste. Le titre demande aux joueurs et aux joueuses de collecter des armes, des équipements ou encore des collectibles, pour ne citer que ces quelques exemples. Par ailleurs, celles et tous ceux à la recherche du 100 % ou Platine dedevront s'adonner à la collecte de différents collectibles, disséminés aux quatre coins de l'Égypte.Notez que le site, indiqué ci-dessous, propose à la fois une carte interactive de l'Égypte, Sinaï et de la Vallée des RoisGrâce à cette carte interactive, tout le monde pourra y trouver son compte. Permettant de sélectionner ou désélectionner certaines catégories, les joueurs et les joueuses trouveront facilement l'objet de leur quête.Notons qu'elle se veut assez complète, car elle marque l'emplacement des tombes, des quêtes, des équipements légendaires, des camps ennemis et des Phylakes. Elle mentionne aussi les statues de Ptolémée, les points d'observation et bien d'autres éléments.Pour rappel,est disponible sur PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series et PC. Si vous désirez vous procurer le titre, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous le propose à moindre coût :