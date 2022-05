Assassin's Creed: Origins : La mise à jour 60 FPS arrive sur PS5 et Xbox Series

You've been waiting, and now the winds of Egypt are calling....



Experience Assassin's Creed Origins in 60FPS - available for PS5 and Xbox Series consoles on June 2.#AssassinsCreed pic.twitter.com/SxxiyTROE0 — Assassin's Creed (@assassinscreed) May 31, 2022

Cela fait plusieurs jours que certaines rumeurs laissaient présager l'arrivée imminente des 60 FPS, sur les consoles PS5 et Xbox Series, pour Assassin's Creed: Origins. Ubisoft a récemment pris la parole à ce sujet.En effet, il y a seulement quelques minutes, au moment où nous écrivons ces lignes, le studio de développement Ubisoft a donné plus d'informations au sujet de l'arrivée des 60 FPS pour Assassin's Creed: Origins. Dans un tweet, ils indiquent queAinsi, il ne reste plus beaucoup de temps à attendre avant de pouvoir profiter de l'aventure Assassin's Creed: Origins en 60 FPS. Il y a, d'ailleurs, de fortes chances que de nombreux joueurs et joueuses relanceront le soft, à ce moment-là, tant ce patch est attendu. Notons que les 60 FPS seront introduits via une nouvelle mise à jour. De ce fait, il vous faudra, bien évidemment, la télécharger et l'installer au préalable.Pour rappel,est disponible sur PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series et PC. Si vous désirez vous procurer le titre, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous le propose à moindre coût :