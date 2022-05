Arma Reforger officiellement annoncé

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Bohemia Interactive avait donné rendez-vous à sa communauté Arma ce 17 mai, alors que des leaks avaient, plus ou moins, annoncé la couleur. Sans grande surprise,, une étape importante et nécessaire avant Arma 4, qui est d'ores et déjà disponible.Ainsi, après un bref remerciement à la communauté d'Arma, regroupant des millions de joueurs, tout en faisant un récapitulatif de la licence, qui a débuté avec Arma Cold War Assault, nous avons eu le droit à la révélation tant attendue :. Cependant, Bohemia Interactive a tenu à préciser, tout de suite, pour qu'il n'y ait aucune confusion, qu'il ne s'agissait aucunement d'Arma 4, qui était un jeu différent., et ce jeu a pour objectif de préparer les joueurs, et surtout les moddeurs, mais aussi les développeurs à Arma 4, qui paraîtra (bien) plus tard. D'ores et déjà disponible, Arma Reforger proposera bien une partie solo, permettant de redécouvrir les lieux d'Operation Flashpoint avec Éveron, une île de 51 km². Mais la partie la plus importante est bien la multijoueur, qui proposera une multitude de combats et d'innombrables armes.Un mode Game Master est également de la partie, pour celles et ceux aimant des parties plus personnalisées ou personnalisables. Il sera possible de créer des missions uniques ou encore de proposer davantage de défis aux autres joueurs. En bref, un vrai bac à sable. Le support de mods est, bien évidemment, de la partie sur Arma Reforger.Enfin, comme prévu,, pour qu'un maximum de joueurs puissent découvrir cette expérience. Comme nous vous le disions plus haut,