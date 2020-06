Epic Games continue de proposer des jeux populaires gratuitement, avec cette fois-ci le très célèbre jeu de survie ARK: Survival Evolved.

ARK: Survival Evolved gratuit sur l'Epic Games Store

Comment récupérer ARK: Survival Evolved sur l'Epic Games Store ?

Après avoir proposé le temps d'une semaine GTA V, Civilization VI puis Borderlands: The Handsome Collection, c'est au tour d'un jeu de survie, qui vient de fêter ses cinq ans, dans lequel le joueur se reveille complètement nu sur un île, regroupant de nombreuses menaces. Il faudra alors chasser, récolter des ressources et créer tout un tas d'objets afin de survire et construire des abris pour se protéger. Sur cette île vous rencontrerez de nombreux dinosaures, qu'il sera possible de capturer et même d'apprivoiser. Vous pourrez également créer des alliances avec d'autres joueurs afin d'être plus puissant.Vous pouvez ajouter gratuitementà votre bibliothèque Epic Games dès maintenant, jusqu'au 18 juin prochain. Pour cela, vous n'avez qu'à vous rendre à cette adresse , et cliquer sur « Obtenir ». L'authentification à deux facteurs est nécessaire.