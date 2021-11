Ark: Survival Evolved dévoile sa nouvelle carte, Lost Island, et sa date de sortie

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Quatre ans après sa sortie,. Fort d'une solide base de joueurs, les développeurs n'hésitent pas à proposer de petits événements spéciaux ou de nouvelles mises à jour, afin qu'ils ne tournent pas trop en rond. En cette fin d'année 2021, si particulière pour tous, S. Celui-ci n'est pas une surprise, étant donné qu'une partie de son contenu avait été annoncée il y a quelques mois déjà.La partie la plus importante de ce DLC est donc une carte,, proposant de nouveaux biomes et des défis inédits pour encourager les joueurs à la découvrir. De mystérieuses ruines sont également visibles sur la carte, cachant bien des secrets. Notez que la taille de la carte est de 150Km², promettant des heures d'exploration.Mais ce n'est pas tout, puisque la carte est accompagnée de, toutes issues du monde réel. Nous retrouvons le terrible, un gigantesque babouin capable de franchir n'importe quel obstacle, l', doté d'épines dorsales aiguisées et dangereuses, alors que levient conclure ce trio, lequel est un volatile capable de transporter des humains... Ce nouveau bestiaire et la carte Lost Island sont présentés dans la bande-annonce ci-dessous.Tout ceci sera donc disponible dès le 14 décembre, gratuitement, sur PC, via Steam et l'Epic Games Store, PS4, PS5, Xbox One et Series. Malgré l'annonce d' Ark 2 , qui devrait arriver en 2022,