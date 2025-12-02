Les joueurs d'ARC Raiders en demandent-ils trop pour un jeu à 40 euros ?

Un mois après son lancement réussi, le shooter d'extraction ARC Raiders divise sa communauté. Si le titre a séduit par son accessibilité, les joueurs les plus investis tirent la sonnette d'alarme : le contenu de fin de jeu serait inexistant. Une critique légitime ou l'impatience d'une minorité ?
La lune de miel touche à sa fin pour une partie de la communauté d'ARC Raiders
. Un peu plus d'un mois après son arrivée fracassante sur PC et consoles, le titre d'Embark Studios se heurte à un mur que beaucoup de jeux service redoutent : l'épuisement du contenu. Alors que le jeu s'est imposé sur Steam et Twitch comme l'un des premiers « extraction shooters » capables de rivaliser avec l'aura d'Escape From Tarkov
tout en séduisant un public plus large, l'enthousiasme initial laisse place à une certaine frustration chez les vétérans.
L'ennui guette les joueurs les plus assidus
Le constat est amer pour ceux qui ont déjà englouti des dizaines d'heures dans l'univers post-apocalyptique du jeu. Malgré plus de 60 quêtes disponibles, des opportunités de PvP constantes et la chasse aux plans pour l'équipement de haut niveau, le sentiment de tourner en rond s'installe
. Sur les forums et les réseaux sociaux, les témoignages se multiplient, pointant du doigt l'absence d'objectifs à long terme.
Un utilisateur de Reddit résume parfaitement ce sentiment de vide qui s'empare des joueurs une fois la phase de découverte passée :
J'étais convaincu que ce serait l'un de ces jeux dans lesquels je pourrais investir plus de 100 heures sans même y penser. Mais après avoir terminé tout ce qui est actuellement disponible, je suis bloqué. Il n'y a pas de boucle de endgame significative, rien à chasser, pas de difficulté évolutive et aucun système à long terme qui vous maintient investi une fois le milieu de partie atteint. Je veux continuer, je suis absolument le type de joueur qui peut grinder un jeu pendant des centaines d'heures, mais là, je me heurte à un mur avec rien de l'autre côté.
Ce joueur précise avoir accumulé plus de 75 heures de jeu, soit une moyenne de deux heures et demie par jour depuis le lancement fin octobre. Une statistique qui soulève une question fondamentale : à quel moment un jeu à 40 euros a-t-il rempli son contrat ?
Une fracture entre « hardcore gamers » et joueurs occasionnels
Si la grogne monte chez les plus acharnés, elle est loin de faire l'unanimité. Pour beaucoup, le ratio temps de jeu/prix reste excellent
. D'autres membres de la communauté, affichant parfois le double d'heures au compteur, continuent de trouver leur plaisir dans la nature imprévisible des affrontements
. Un autre Raider nuance ainsi les critiques :
J'en suis à environ 180 heures et je m'amuse toujours autant. Les runs en solo sont plutôt tranquilles pour chercher du butin ou combattre quelques ARC avec des moments PvP occasionnels. Jouer en duo ou en escouade, c'est le chaos PvP pendant presque toute la partie et j'adore absolument ça.
Il semble donc que la perception du vide dépende grandement de la manière de consommer le jeu
. Ceux qui cherchent une progression linéaire et structurée se sentent orphelins, tandis que les amateurs de gameplay émergent et de confrontations entre joueurs y trouvent encore leur compte.
L'avenir d'ARC Raiders est déjà tracé
Heureusement, Embark Studios ne compte pas laisser sa communauté dans l'attente
. La première fenêtre du projet « Expédition
» s'ouvrira dans quelques semaines. Ce système permettra aux joueurs de réinitialiser leur progression pour repartir de zéro en échange de nouvelles récompenses et d'opportunités d'XP, une mécanique de prestige classique mais efficace pour relancer l'intérêt.
De plus, la feuille de route pour la fin d'année 2025 promet d'étoffer considérablement l'expérience. De nouvelles mises à jour sont attendues dès décembre, incluant des quêtes inédites et un nouveau Battle Pass (Raider Deck). Si les joueurs les plus rapides ont atteint les limites actuelles du jeu, ils restent pour l'instant des cas isolés. La majorité silencieuse continue son chemin à un rythme plus mesuré, laissant le temps aux développeurs de déployer le contenu qui assurera la pérennité du titre sur le long terme.
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