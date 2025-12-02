Les joueurs d'ARC Raiders en demandent-ils trop pour un jeu à 40 euros ?



le 02 décembre 2025 à 15h17 Publié par Florian Lelong le 02 décembre 2025 à 15h17

Un mois après son lancement réussi, le shooter d'extraction ARC Raiders divise sa communauté. Si le titre a séduit par son accessibilité, les joueurs les plus investis tirent la sonnette d'alarme : le contenu de fin de jeu serait inexistant. Une critique légitime ou l'impatience d'une minorité ?