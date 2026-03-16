ARC Raiders remplace (enfin) ses voix générées par IA par de véritables comédiens de doublage

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 16 mars 2026 à 15h39
Face aux critiques, le studio Embark a décidé de remplacer certaines voix générées par intelligence artificielle dans ARC Raiders par de véritables comédiens. Si le PDG reconnaît la supériorité du talent humain, l'entreprise refuse pour autant d'abandonner l'IA, considérée comme un outil de production indispensable.
ARC Raiders remplace (enfin) ses voix générées par IA par de véritables comédiens de doublage
Le débat autour de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans l'industrie vidéoludique est loin d'être terminé et continue de diviser créateurs et joueurs. Alors que le jeu de tir et d'extraction est l'un des phénomènes de ces derniers mois, surpassant toutes les attentes, il a malheureusement hérité des mêmes controverses fâcheuses que THE FINALS, autre jeu développé par Embark. En cause, l'intégration massive de voix générées par ordinateur pour le doublage des différents protagonistes. Cette pratique économique a suscité une vive réaction de la part de la communauté lors de la sortie, mais les développeurs ont finalement réagi et fait appelle à de vrais doubleurs.

Le talent humain reprend ses droits

Dans une récente entrevue accordée au média spécialisé GamesIndustry, Patrick Söderlund, directeur général d'Embark Studios et président exécutif de Nexon, a révélé que son équipe avait commencé à retirer une grande partie des doublages artificiels présents dans ARC Raiders. Une décision inattendue mais motivée par un constat simple et sans appel sur la qualité finale de l'expérience sonore.

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L'équipe de développement a ainsi procédé à de nouveaux enregistrements avec de véritables comédiens de doublage pour remplacer les pistes audio les plus critiquées. Le dirigeant s'est montré particulièrement lucide quant au résultat obtenu après ces sessions de travail en studio.
Nous avons réenregistré certaines répliques après le lancement et les avons réalisées avec de vraies voix. Il y a une différence de qualité évidente. Un vrai acteur professionnel est meilleur que l'IA, c'est comme ça.
Cette déclaration marque une étape intéressante pour le studio suédois, qui semblait jusqu'alors miser aveuglément sur la génération vocale automatisée. Les utilisateurs qui reprochaient aux personnages un cruel manque de profondeur et d'émotion devraient donc constater une nette amélioration acoustique lors de leurs prochaines sessions de jeu.

L'intelligence artificielle reste au cœur du processus

Cependant, les puristes ne doivent pas y voir un abandon total de ces nouvelles technologies controversées. Bien que ARC Raiders compte désormais beaucoup moins de lignes de dialogue synthétiques qu'à ses débuts, Embark Studios n'a absolument aucune intention de se passer de ses puissants outils algorithmiques. Patrick Söderlund a fermement réaffirmé sa position historique sur le sujet, soulignant le gain de temps logistique considérable qu'offre cette méthode de travail moderne.
Nous considérons l'IA avant tout comme un outil de production. Nous pouvons tester des choses en interne. Nous pouvons essayer quinze répliques différentes sans les enregistrer, et ensuite nous savons ce qu'il faut réellement produire. C'est une façon de travailler, pas de remplacer les acteurs. Nous ne croyons pas nécessairement qu'il faille toujours remplacer les humains par l'IA.
La stratégie assumée du studio illustre parfaitement le dilemme actuel qui ronge l'industrie du jeu vidéo. L'intelligence artificielle soulève non seulement de profondes inquiétudes créatives, mais participe également à un vaste ensemble de problématiques éthiques, économiques et environnementales. Si le directeur général admet volontiers que la machine ne peut en aucun cas égaler la subtilité d'une performance humaine, l'attrait financier reste visiblement trop fort pour être totalement ignoré.

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Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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