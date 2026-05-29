ARC Raiders obtient finalement son Game of the Year

Souvent boudé par les cérémonies internationales majeures pour la récompense suprême, le jeu de tir ARC Raiders vient enfin de décrocher le titre de jeu de l'année. Une consécration méritée qui s'est déroulée lors des prestigieux Nordic Game Awards 2026, marquant un tournant pour le studio suédois Embark.

Depuis son lancement, à la fin du mois d'octobre 2025, le jeu de tir d'extraction ARC Raiders a su s'imposer comme une véritable référence dans le paysage vidéoludique. Développé par les équipes suédoises de Embark Studios, le titre a rapidement conquis une base de joueurs solide grâce à ses mécaniques multijoueur redoutables. Pourtant, malgré de nombreuses nominations dans des événements de renommée mondiale comme les BAFTA, les DICE Awards ou encore les Game Awards, la récompense ultime lui échappait toujours. Les fans commençaient à perdre espoir de voir leur titre favori couronné à sa juste valeur.

ARC Raiders enfin GOTY

C'est désormais chose faite. Lors de l'édition 2026 des Nordic Game Awards, ARC Raiders a finalement brisé la malédiction en remportant le très convoité prix du jeu nordique de l'année. Cette victoire peut s'apparenter à une véritable consécration pour Embark Studios, qui voit enfin son travail acharné salué par ses pairs dans sa région d'origine, même si le studio n'a pas besoin de ce titre pour obtenir la reconnaissance des joueurs.











Le succès ne s'est pas arrêté là pour le jeu d'extraction. En plus de la récompense suprême, ARC Raiders est reparti avec les trophées de la meilleure technologie et du meilleur design sonore. Ces distinctions soulignent l'excellence technique et l'immersion auditive exceptionnelle que propose le titre, deux éléments souvent salués par la critique et la communauté depuis la sortie.

Outre le triomphe de Embark Studios, d'autres productions remarquables ont été honorées. Le jeu Split Fiction, développé par Hazelight Studios, a décroché le prix du meilleur game design, confirmant le savoir-faire du studio en matière d'expériences coopératives innovantes. De son côté, The Midnight Walk de MoonHood a été récompensé pour sa direction artistique singulière.

Bien qu'il ne s'agisse pas du titre de GOTY le plus emblématique, ARC Raiders et Embark Studios pourront se réconforter en sachant que cette ligne ne sera plus vierge, et vient récompenser un excellent jeu.

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