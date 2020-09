Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Frictional Games est un studio réputé pour ses jeux d'horreur tels que SOMA , mais aussi Amnesia, dont la suite sera le prochain titre du studio. Cette suite nommée Amnesia: Rebirth avait été annoncée le 6 mars dernier , et désormaisEn plus de montrer beaucoup de séquences de gameplay, la vidéo, disponible ci-dessus, nous apprend donc que cette nouvelle expérience horrifique sera, quelques jours avant Halloween. Le moins que l'on puisse dire c'est que l'esprit de la licence est bel et bien présent dans ce trailer, à la différence près que cette suite. Néanmoins, il suffit de le regarder pour ressentir à nouveau cette, qui bénéficie d'une aura de licence culte chez les fans de jeux d'horreur.Celles et ceux qui oseront se plonger dans ce « voyage à travers la désolation et le désespoir » devront donc patienter un peu plus d'un mois pour mettre la main sur Amnesia: Rebirth , quivia Steam, l'Epic Games Store ainsi que GOG.