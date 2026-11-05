Alien: Isolation 2 est en développement, car « le moment était venu de revenir » selon Creative Assembly

Pour Creative Assembly, le moment était venu de se replonger dans la licence Alien: Isolation, en développant une suite.

De longues années après la sortie du premier opus, la franchise Alien: Isolation va avoir le droit à une suite, nommée, comme vous le savez probablement déjà, Alien: Isolation 2. Ainsi, Creative Assembly est désormais de retour sur la licence et développe Alien: Isolation 2 car le moment semblait opportun.

Le bon moment pour Alien: Isolation 2

C'est durant une interview menée par les journalistes d'IGN que Al Hope, le directeur créatif d'Alien: Isolation 2, et Ana Sopikova, qui occupe le poste de « Project Art Director », se sont exprimés à propos de cette suite. Dès lors, Al Hope a expliqué qu'Alien: Isolation 2 est en préparation car « le moment était venu de revenir » selon lui :

Pour faire court, j'ai eu le sentiment que le moment était venu de revenir. Et donc oui, je suis vraiment ravi d'avoir cette opportunité avec cette équipe vraiment fantastique. C'est génial, car l'équipe est composée à la fois de personnes qui ont travaillé sur le premier jeu et de nouveaux talents vraiment exceptionnels qui viennent nous rejoindre. C'est donc une combinaison vraiment formidable.

En ce qui concerne les développeurs d'Alien: Isolation 2, Ana Sopikova est allée dans le sens du directeur créatif en indiquant que l'équipe « a grandi en tant que fans du jeu, et qu'elle a désormais enfin l'occasion de participer activement à la suite. Elle apporte donc un niveau d'énergie et de passion sans précédent, et c'est formidable ». Pour autant, l'idée derrière Alien: Isolation 2 ne date pas tout à fait d'hier.

Déjà des idées pour une suite avant le lancement d'Alien: Isolation

Cependant, avant même de sortir le premier volet Alien: Isolation, Al Hope se posait déjà des questions sur une suite, mais le studio a fini par être occupé par d'autres projets. Lors de l'échange avec IGN, le directeur créatif d'Alien: Isolation 2 a déclaré :

[Je] réfléchissais déjà à ce que nous pourrions faire pour une suite avant même que le premier jeu ne soit sorti. Mais je suppose qu'en tant que studio, nous étions très occupés, et je pense que ce qui nous a été bénéfique, c'est cette décennie durant laquelle de nouveaux joueurs ont découvert le jeu et nous ont fait part de leurs retours.

We spoke with the creative director behind Alien: Isolation 2 about the new protagonist, setting, and the 1979 film roots: https://t.co/ubiD846Dav https://t.co/JBQEG3xRM4 — IGN (@IGN) November 3, 2026

Dans tous les cas, il va tout de même falloir patienter avant de pouvoir découvrir Alien: Isolation 2, car le titre ne possède toujours pas de date de sortie. Le jeu est attendu, toutefois, sur PS5, Xbox Series et PC.