Alien Isolation 2 dévoile enfin une première bande-annonce glaçante

Annoncé en 2024 pour les dix ans du premier opus, Alien Isolation 2 s'est enfin illustré lors du Summer Game Fest. Creative Assembly et SEGA ont dévoilé un premier aperçu horrifique de cette suite très attendue, promettant de nouvelles sueurs froides face au Xenomorphe sur une planète isolée.

Douze ans après avoir terrorisé toute une génération de joueurs, la franchise horrifique de SEGA fait son grand retour. Si le développement du jeu avait déjà été officialisé en 2024 pour marquer le dixième anniversaire du premier volet, et qu'un teaser avait été publié il y a quelques semaines, Creative Assembly était depuis resté particulièrement discret. L'attente a pris fin lors du récent Summer Game Fest, où une première bande-annonce a permis de découvrir les toutes premières images d'Alien: Isolation 2. Les développeurs ont ainsi confirmé que le titre sortira sur PC, PlayStation 5, Xbox Series et même sur la Switch 2, bien qu'aucune fenêtre de lancement n'ait été communiquée pour le moment.

Un nouveau terrain de chasse pour le Xenomorphe

Les images diffusées lors de l'événement, bien qu'issues d'une version pré-alpha, donnent un aperçu saisissant de la direction prise par le studio britannique. Fini les couloirs métalliques et exigus de la station spatiale Sébastopol. Cette fois, l'horreur s'exporte à une échelle bien plus vaste. Le terrain de jeu s'étend désormais sur une planète colonisée et totalement isolée, offrant des environnements inédits pour la licence.

Les joueurs devront ainsi survivre dans des zones boisées plongées dans l'obscurité ou explorer des sites de crash de vaisseaux spatiaux. Cette ouverture des environnements ne signifie pas pour autant la fin du sentiment de claustrophobie qui a fait le succès du premier épisode. Le Xenomorphe continuera de traquer sa proie sans relâche, exploitant les conduits d'aération et les passages étroits pour surgir au pire moment.

Une suite qui promet d'être redoutable

L'ambition de Creative Assembly est de proposer une expérience de survie encore plus oppressante que l'originale. Le passage d'un vaisseau fermé à une colonie ouverte implique de nouvelles mécaniques d'infiltration et de gestion de la peur. Les développeurs promettent de montrer prochainement comment la créature sème le chaos au sein de cette colonie planétaire.

Nous sommes impatients de vous montrer ce qui se passe lorsqu'un Xenomorphe ravage une colonie isolée sur une planète lointaine.

Alien: Isolation, sorti en 2014 est encore considéré aujourd'hui comme l'une des meilleures adaptations de l'univers cinématographique en jeu vidéo, forçant les joueurs à fuir face à une intelligence artificielle redoutable. Avec cette suite, SEGA espère renouveler cet exploit en s'appuyant sur les capacités techniques des consoles de dernière génération. Il faudra cependant s'armer de patience avant de pouvoir trembler à nouveau, le jeu n'ayant toujours pas de date de sortie officielle. Il ne devrait toutefois pas sortir avant 2027.