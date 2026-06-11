Alien: Isolation 2 : Son studio désire « aller plus loin et évoluer » par rapport au jeu original

Creative Assembly souhaite aller par-delà le jeu original avec Alien: Isolation 2.

S'étant doté d'une première bande-annonce plutôt terrifiante lors du Summer Game Fest 2026, Alien: Isolation 2 refait parler de lui en ce jour. Le studio de développement, Creative Assembly, a récemment parlé d'Alien: Isolation 2, pour lequel ils désirent aller par-delà le jeu original.

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Creative Assembly montre son ambition pour Alien: Isolation 2

En effet, via un récent article de XBOX Wire, nous en apprenons un peu plus à propos d'Alien: Isolation 2, et surtout des ambitions de Creative Assembly pour ce nouvel opus. Ainsi, les développeurs ont expliqué vouloir proposer une certaine évolution avec Alien: Isolation 2 par rapport à son aîné. Ceci transparaîtra notamment par le fait que le jeu proposera des environnements à l'extérieur, et non plus seulement des espaces confinés :

En réfléchissant à cette suite, nous voulions aller plus loin et évoluer par rapport à ce que nous avions fait dans le premier jeu. Sortir de cette expérience de « boîte de conserve dans l'espace » pour découvrir un nouveau monde, à la surface de notre planète, et vraiment élargir le champ des possibles pour raconter une nouvelle histoire - qui reste néanmoins étroitement liée au premier jeu. Nous avons pu donner vie à ce nouvel avant-poste, la station Kurosaki, qui présente ces intérieurs claustrophobes où le joueur se sent piégé - et qui sont très familiers à tous ceux qui ont joué au premier jeu -, mais qui nous permet désormais d'intégrer ces extérieurs hostiles dans lesquels vous serez traqué.

Et si nous pouvons nous attendre à quelques nouveautés sur Alien: Isolation 2, Creative Assemby compte bien travailler sur l'un des plus gros points forts du jeu original.

« Le son représente la moitié de l'expérience »

Creative Assembly est bien conscient que l'audio/le son est très important sur Alien: Isolation 2, tout comme cela l'est sur le premier opus :

Le son représente la moitié de l'expérience. C'est un élément essentiel de toute expérience d'horreur, mais pour nous, c'est crucial. C'est en quelque sorte notre raccourci pour influencer vos sentiments et vos pensées ; un raccourci vers votre cerveau. Nous envisageons également l'expérience d'Isolation comme une guerre de l'information : que sais-je par rapport à ce que sait l'ennemi ? Et puis, il y a tous ces modificateurs qui jouent avec ça pour soit renforcer cette expérience, soit la neutraliser.

Creative Assembly parle également de la météo qui « est un formidable perturbateur pour toutes ces informations ». Dès lors, et comme vous l'aurez compris, Creative Assembly compte bien proposer une expérience sonore digne de ce nom avec Alien: Isolation 2.

We played the @AlienIsolation 2 prologue at Summer Game Fest: Play Days and lived to talk about it with the creative geniuses at @CAGames. Learn more: https://t.co/8X3ZwegZ7R — XBOX Wire (@XBOXWire) June 10, 2026

Rappelons, en guise de conclusion, qu'Alien: Isolation 2 ne possède pas encore de date de sortie, mais ne sortira probablement pas avant 2027.