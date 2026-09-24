Age of Empires V en suspens après les récentes annonces faites par Xbox ?

Dans le cadre de son plan de restructuration, World's Edge (aux commandes de la saga Age of Empires) a connu des changements drastiques. L'avenir de la franchise semble donc très incertain et plusieurs projets auraient été suspendus.

Le 22 septembre 2026, Matt Booty partageait sur le blog Xbox Wire de grands changements dans le cadre du plan de restructuration d'Xbox. Si le passage de la franchise Halo chez Activision est le fait le plus notable, la licence n'est pas la seule à changer d'éditeur. C'est aussi le cas de la saga Age of Empires et de son studio, World's Edge.

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Alors que le quatrième opus de la saga et la version mobile occupent les passionnés d'histoire et de stratégies, la question de l'avenir de la franchise se pose. Même si Age of Empires V n'est pas officialisé, des rumeurs suggéraient que le jeu était en développement sous Unreal Engine 5. Pourrait-il être mis de côté suite à cet événement qui a surpris toute la communauté ?

De grands projets prévus pour Age of Empires, mais…

À l'heure actuelle, il est trop tôt pour dire si Age of Empires V est annulé, suspendu ou toujours en cours de développement. D'autant que World's Edge n'a pas confirmé le projet malgré les indices repérés en ligne. Cependant, des anciens salariés ont partagé des messages sur LinkedIn.

Adam Isgreen, ex-directeur créatif chez World's Edge, confie notamment que plusieurs projets autour de la saga Age of Empires étaient prévus par le studio. Mais l'annonce pourrait rabattre les cartes.

Nous avions de grands projets pour la suite - et j'espère que l'équipe restante pourra relever le défi plus tard.

Réflexion temporaire ou vraie mise à l'arrêt de la licence ?

S'il est discret, ce simple « plus tard » sous-entend que le développement de ces projets a été mis en pause pour le moment. Cela semble logique car le changement d'éditeur n'est pas une démarche qui se fait en quelques minutes. Activision doit prendre le temps de réfléchir au futur du studio et de sa licence phare. Toutefois, d'autres anciens salariés ont déclaré que l'un de ces projets avait été définitivement abandonné.

Le nom du projet en question n'est pas mentionné, mais cela montre que l'incertitude grandit au sein de l'équipe restante. Il faut maintenant espérer prochainement des nouvelles plus réjouissantes de la part de World's Edge.