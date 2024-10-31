Steam : L'anti-cheat désormais mentionné si un jeu en possède un



le 31 octobre 2024 à 11h27 Publié par Justine Manchuelle le 31 octobre 2024 à 11h27

En vue d'améliorer sa politique de transparence, Steam impose désormais aux développeurs d'indiquer si un tire contient un système anti-cheat en mode kernel.