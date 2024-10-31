Steam : L'anti-cheat désormais mentionné si un jeu en possède un

En vue d'améliorer sa politique de transparence, Steam impose désormais aux développeurs d'indiquer si un tire contient un système anti-cheat en mode kernel.
Pour punir plus sévèrement les utilisateurs malveillants, les développeurs intègrent à leurs titres des systèmes anti-triche de plus en plus perfectionnés. Mais s'ils permettent plus d'égalité, certains de ces systèmes fonctionnent en mode kernel. Or, ce type de système peut susciter l'inquiétude des joueurs face au respect de la vie privée. Valve a donc pris une mesure en vue de mieux informer les utilisateurs : la création d'une section « Anti-cheat ».
Les systèmes anti-triche en mode kernel dans le viseur de Steam
Cette nouvelle catégorie ne change rien au lancement des jeux ou à leur développement. En revanche, il informe les utilisateurs qu'un titre possède un système anti-triche en mode kernel. La mention sera désormais obligatoire pour tous les jeux concernés intégrant le catalogue
. Elle prendra la forme d'un rectangle brun visible juste au-dessus des langues supportées par un titre. Mais Valve prévoit également de vérifier les titres déjà disponibles
et d'avertir les éditeurs en vue de mettre à jour l'ensemble des titres exploitant ce système.
À titre d'exemple, il est déjà utilisé par plusieurs grands éditeurs
, avec par exemple Ricochet pour les jeux Activision, Vanguard pour le catalogue Riot Games ou l'Easy Anti-Cheat chez le concurrent de Valve. S'il permet de surveiller les comportements suspects lors des parties, les systèmes anti-triche en mode kernel analysent dans le même temps les logiciels contenus dans un ordinateur
car il est rattaché au système d'exploitation. Pour certaines personnes, cette analyse peut constituer un non-respect de la vie privée, d'autant qu'il est difficile de déterminer à quels éléments ces composants ont accès.
Avec cette nouvelle indication, les joueurs pourront vérifier si un jeu est concerné ou s'il utilise un système anti-triche rattaché au serveur du jeu. À noter que ces derniers ne sont pas concernés par la nouvelle mention. L'ensemble des détails liés à cet ajout a été présenté en détail dans un communiqué partagé via l'onglet Communauté de Steam
.
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