PS5 : Mise à jour système du 23 octobre 2024, patch notes et détails

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 23 octobre 2024 à 14h14
La PlayStation 5 accueille, en ce mercredi 23 octobre 2024, une toute nouvelle mise à jour système. Retrouvez le patch notes en français et les détails, à ce sujet, dans ce qui suit.
PS5 : Mise à jour système du 23 octobre 2024, patch notes et détails
PlayStation a déployé, en ce mercredi 23 octobre 2024, une toute nouvelle mise à jour système sur la PS5. Il s'agit, plus précisément, de la version 24.07-10.20.00, qui pèse un peu plus de 1 Go. 

Cette nouvelle mise à jour du logiciel système de la PS5 n'apporte pas de nouveautés et se concentre principalement sur les Activités. Plusieurs améliorations sont également au rendez-vous. Mais, sans plus attendre, voici le patch notes complet et en français de la mise à jour système 24.07-10.20.00, déployée le 23 octobre 2024, sur la PS5.

Patch notes de la mise à jour système de la PS5 du 23 octobre 2024

  • Les activités portent désormais la mention En cours, Non commencée ou Terminée, selon que vous avez lancé ou terminé l'activité.
    • Les éventuels spoilers resteront cachés.
  • Nous avons amélioré les performances et la stabilité du logiciel système.
  • Nous avons amélioré les messages et l'ergonomie de certains écrans.

Mettre à jour sa console PS5

Mise à jour automatique de la PS5

Normalement, dès qu'une nouvelle version du logiciel système est disponible, la mise à jour devrait se lancer automatiquement lorsque vous allumerez votre PS5. Elle devrait ainsi figurer dans l'onglet « Téléchargements ». Une fois que vous aurez téléchargé tous les fichiers de ladite mise à jour, vous devrez redémarrer la PS5 afin de finaliser son installation.

Mettre à jour manuellement la PS5

Dans le cas où le téléchargement automatique de la mise à jour système de la PS5 n'a pas fonctionné, sachez que vous pouvez le faire par vous-même. Afin de lancer le téléchargement et l'installation de celle-ci, manuellement, voici la marche à suivre : 
  • Allez dans les « Paramètres » de votre console.
  • Sélectionnez « Système » dans le menu apparaissant sur votre écran.
  • Optez pour « Paramètres et mise à jour du logiciel système ».
  • Choisissez « Mettre à jour le logiciel système ».
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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