PS5 : Mise à jour système du 23 octobre 2024, patch notes et détails

La PlayStation 5 accueille, en ce mercredi 23 octobre 2024, une toute nouvelle mise à jour système. Retrouvez le patch notes en français et les détails, à ce sujet, dans ce qui suit.

Patch notes de la mise à jour système de la PS5 du 23 octobre 2024 Les activités portent désormais la mention En cours, Non commencée ou Terminée, selon que vous avez lancé ou terminé l'activité. Les éventuels spoilers resteront cachés.

Nous avons amélioré les performances et la stabilité du logiciel système.

Nous avons amélioré les messages et l'ergonomie de certains écrans.

Mettre à jour sa console PS5

Mise à jour automatique de la PS5

Mettre à jour manuellement la PS5

Allez dans les « Paramètres » de votre console.

Sélectionnez « Système » dans le menu apparaissant sur votre écran.

Optez pour « Paramètres et mise à jour du logiciel système ».

Choisissez « Mettre à jour le logiciel système ».

PlayStation a déployé, en ce mercredi 23 octobre 2024,. Il s'agit, plus précisément, de, qui pèse un peu plus de 1 Go.n'apporte pas de nouveautés et se concentre principalement sur les Activités. Plusieurs améliorations sont également au rendez-vous. Mais, sans plus attendre, voiciNormalement, dès qu'une nouvelle version du logiciel système est disponible, la mise à jour devrait se lancer automatiquement lorsque vous allumerez votre PS5. Elle devrait ainsi figurer dans l'onglet « Téléchargements ». Une fois que vous aurez téléchargé tous les fichiers de ladite mise à jour, vous devrez redémarrer la PS5 afin de finaliser son installation.Dans le cas où le téléchargement automatique de la mise à jour système de la PS5 n'a pas fonctionné, sachez que vous pouvez le faire par vous-même. Afin de lancer le téléchargement et l'installation de celle-ci, manuellement, voici la marche à suivre :