Prime Gaming : 12 jeux et des classiques pour le mois d'août 2025



le 08 août 2025 à 10h24 Publié par Corentin Rimbert le 08 août 2025 à 10h24

Amazon propose, une nouvelle fois, de bons jeux pour son offre Prime Gaming, avec une sélection de titres plutôt intéressante pour le mois d'août 2025, qui comprend notamment deux classiques, et un total de 12 jeux.