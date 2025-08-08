Prime Gaming : 12 jeux et des classiques pour le mois d'août 2025

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 08 août 2025 à 10h24
Amazon propose, une nouvelle fois, de bons jeux pour son offre Prime Gaming, avec une sélection de titres plutôt intéressante pour le mois d'août 2025, qui comprend notamment deux classiques, et un total de 12 jeux.
Prime Gaming : 12 jeux et des classiques pour le mois d'août 2025
Comme vous le savez probablement déjà, les abonnés au service d'Amazon peuvent profiter, tous les mois, de certains bonus grâce à la partie Prime Gaming. En plus d'obtenir des éléments pour de nombreux titres (Apex Legends, VALORANT, WoW, etc.), plusieurs jeux sont offerts. Souvent, nous avons affaire à des titres indépendants mais assez bons. D'autres fois, des productions de renom, c'est-à-dire des AAA, sont de la partie.

À propos du mois de août 2025, nous avons le droit à plusieurs titres, notamment Civilization III, et THIEF: Definitive Edition.

Les jeux Prime Gaming pour août 2025

Ainsi, pour ce mois de août 2025, nous retrouvons au programme Endless Space 2, une extension de Besiege, Veba mais aussi Heroes of Loot. Mais, sans plus attendre, voici les jeux Prime Gaming de août 2025, et la date à partir de laquelle ils peuvent être réclamés.
  • Sid Meier's Civilization III Complete (Code GOG)
    • Date → 8 août 2025
  • THIEF: Definitive Edition (Code GOG)
    • Date → 8 août 2025
  • The Academy: The First Riddle (App Amazon Games)
    • Date → 8 août 2025
  • FATE: The Traitor Soul  (Code GOG)
    • Date → 14 août 2025
  • Filthy Animals | Heist Simulator (Epic Games Store)
    • Date → 14 août 2025
  • Tin Hearts (Code GOG)
    • Date → 14 août 2025
  • Necroking (Code GOG)
    • Date → 14 août 2025
  • Labyrinth City: Pierre the Maze Detective (App Amazon Games)
    • Date → 21 août 2025
  • Silver Box Classics (Code GOG)
    • Date → 21 août 2025
  • Heroes of Loot 2  (Code GOG)
    • Date → 28 août 2025
  • Fantasy Empires (Code GOG)
    • Date → 28 août 2025
  • City Legends: The Ghost of Misty Hill Collector's Edition  (Code Legacy Games)
    • Date → 28 août 2025
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Comment récupérer les jeux offerts sur Prime Gaming en août 2025 ?

Pour les récupérer, vous n'avez qu'à vous rendre sur la page dédiée et vous diriger tout en bas, là où les jeux sont disponibles. Vous n'avez ensuite plus qu'à cliquer sur « Récupérer » pour l'ajouter à votre bibliothèque. Attention cependant, vous obtiendrez un code à entrer sur des plateformes (GOG, Epic Games Store, etc.) pour certains jeux.

Si l'offre vous intéresse, mais que vous n'êtes pas abonné au programme Prime Gaming, sachez qu'il s'agit d'un service gratuit via Amazon Prime, vous permettant donc d'obtenir tous les bonus de ce dernier. Qui plus est, sachez qu'Amazon propose de tester l'abonnement gratuitement pendant une durée de 30 jours.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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