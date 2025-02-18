Micromania va-t-il fermer tous ses magasins en France ?

Gamestop, maison-mère de Micromania, a annoncé le 18 février la mise en vente de l'enseigne aux magasins bleus. Qu'est-ce que cela signifie pour les consommateurs ?
Incontournable dans les centres-villes et les centres commerciaux, l'enseigne Micromania
est imprégnée dans le paysage vidéoludique français. Petits et grands joueurs ont tous au moins un souvenir avec cette chaîne spécialisée dans la vente, le rachat de jeux vidéo et la vente de produits dérivés. Contrairement à d'autres concurrents comme Score Game ou Dock Games, celle-ci avait résisté et conservé ses magasins malgré une chute des ventes de jeux physiques. Cependant, son avenir semble désormais incertain.
L'activité de Micromania-Zing menacée en France sans un rachat par un autre groupe
Via un communiqué de presse
, Gamestop (qui possède l'enseigne Micromania en Europe) a annoncé vouloir vendre l'enseigne. Le document stipule que le groupe souhaite mettre un terme à ses activités en France, mais également au Canada.
Si la nouvelle a l'effet d'un coup de massue, elle ne surprend pas les experts du secteur. En effet, depuis plusieurs années, Gamestop a progressivement stoppé ses activités en Europe à cause de problèmes sur son réseau nord-américain et d'un scandale boursier qui a eu un impact considérable sur l'entreprise.
En 2024, Gamestop a définitivement fermé l'ensemble des magasins situés en Allemagne. En Italie, la fermeture a été évitée de justesse suite au rachat des magasins par Cidiverte. La France était, en toute logique, la prochaine sur la liste. La raison principale derrière la mise en vente du groupe est la chute massive des ventes de jeux physiques, la concurrence des plateformes de vente en ligne, l'essor des consoles dématérialisées et les pratiques commerciales trompeuses.
Actuellement, aucune fermeture et aucune vague de licenciements ne sont prévues pour les magasins Micromania de l'hexagone.
Rappelons que le pays compte près de 400 boutiques réparties sur l'ensemble du territoire. Cependant, en l'absence de repreneur, les magasins à la devanture bleue pourraient bien définitivement baisser le rideau. Il faut surveiller attentivement l'actualité des prochaines semaines pour voir si ce scénario devient une réalité.
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