Micromania va-t-il fermer tous ses magasins en France ?

Voici les titres qui nous attendent la semaine prochaine ⤵️



🦜 Like a Dragon : Pirate Yakuza in Hawaii



📖 Le Vaillant Petit Page



⚔️ RPG Maker With



🤖 Storie From Sol: the Gun-Dog



Une belle petite semaine avec des jeux de qualité ! Pour quel(s) titre(s) allez-vous craquer ? pic.twitter.com/oWtfUfDj3O