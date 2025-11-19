L'inattendu partenariat entre Epic Games et Unity



le 19 novembre 2025 à 16h42 Publié par Corentin Rimbert le 19 novembre 2025 à 16h42

Dans une annonce qui a fait l'effet d'une bombe dans l'industrie du jeu vidéo, Epic Games et Unity Technologies ont révélé un partenariat stratégique majeur. Cette collaboration d'envergure permettra aux jeux développés sous le moteur Unity d'être intégrés directement dans l'écosystème colossal de Fortnite, offrant aux créateurs un accès sans précédent à une audience de plus de 500 millions de comptes enregistrés. Au-delà de cette intégration, l'accord marque une étape cruciale vers un futur où l'interopérabilité et l'ouverture sont les maîtres mots du métavers.