FreeArc : Les premiers écouteurs ouverts de Huawei misent sur le confort et la polyvalence

Huawei lance les FreeArc, ses premiers écouteurs ouverts avec crochets d'oreille. Conçus pour les amateurs de sport et de high-tech, ils promettent une meilleure stabilité.

Un Nouveau Format d'Écouteurs pour Plus de Liberté

Un Son Adapté à Différents Usages

Haut-parleurs haute sensibilité de 17x12 mm pour un son détaillé

pour un son détaillé Algorithmes « Adaptive Equal-loudness » et « Dynamic Bass » qui ajustent automatiquement les fréquences selon le volume d'écoute

qui ajustent automatiquement les fréquences selon le volume d'écoute Système d'ondes sonores inversées visant à limiter la dispersion du son vers l'extérieur

Des Appels Vocaux Optimisés

Suppression du bruit ambiant : La captation vocale est optimisée pour réduire les interférences extérieures comme le vent ou les bruits urbains.

: La captation vocale est optimisée pour réduire les interférences extérieures comme le vent ou les bruits urbains. Connexion stable : La portée annoncée s'étend jusqu'à 400 mètres en extérieur, un point à vérifier en conditions réelles selon l'environnement d'utilisation.



À Qui S'Adressent les FreeArc ?







Avec les FreeArc, Huawei adopte une approche différente en matière d'audio nomade. Ces écouteursreposent sur unet un revêtement en silicone pour offrir un maintien optimisé, sans obstruer le conduit auditif.Pour s'adapter à un large éventail d'utilisateurs, Huawei a étudié plus deafin d'améliorer l'ergonomie du produit. L'utilisation d'un alliage mémoire de forme et d'un revêtement souple contribue au confort tout au long de la journée.Les écouteurs ouverts sont souvent critiqués pour leur restitution sonore limitée. Huawei cherche à pallier ce problème en intégrant plusieurs technologies audio :L'objectif de cette configuration est d'offrir un rendu sonore équilibré tout en préservant une perception de l'environnement, ce qui peut être un atout pour les sportifs ou les travailleurs mobiles.Lessont certifiés, ce qui signifie qu'ils résistent à l'eau et à la poussière. Ils peuvent ainsi être utilisés sous la pluie ou pendant une séance de sport sans risque particulier.Huawei met en avant la qualité des appels avec uneet unevia un algorithme de traitement du son.Ce modèle vise un public recherchant des écouteurs offrant un maintien sécurisé et une écoute sans isolement total. Ils peuvent convenir aux sportifs, aux professionnels qui prennent de nombreux appels ou aux utilisateurs qui préfèrent éviter les formats intra-auriculaires.Les FreeArc sont proposés en précommande à, avec une réduction temporaire àjusqu'auvia le code