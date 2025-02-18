FreeArc : Les premiers écouteurs ouverts de Huawei misent sur le confort et la polyvalence

Mathieu Vandenburie Publié par Mathieu Vandenburie
le 18 février 2025 à 10h00
Huawei lance les FreeArc, ses premiers écouteurs ouverts avec crochets d'oreille. Conçus pour les amateurs de sport et de high-tech, ils promettent une meilleure stabilité.
FreeArc : Les premiers écouteurs ouverts de Huawei misent sur le confort et la polyvalence

Un Nouveau Format d'Écouteurs pour Plus de Liberté

Avec les FreeArc, Huawei adopte une approche différente en matière d'audio nomade. Ces écouteurs open-ear reposent sur un pont en C et un revêtement en silicone pour offrir un maintien optimisé, sans obstruer le conduit auditif.

Pour s'adapter à un large éventail d'utilisateurs, Huawei a étudié plus de 10 000 morphologies auriculaires afin d'améliorer l'ergonomie du produit. L'utilisation d'un alliage mémoire de forme et d'un revêtement souple contribue au confort tout au long de la journée.

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Un Son Adapté à Différents Usages

Les écouteurs ouverts sont souvent critiqués pour leur restitution sonore limitée. Huawei cherche à pallier ce problème en intégrant plusieurs technologies audio :
  • Haut-parleurs haute sensibilité de 17x12 mm pour un son détaillé
  • Algorithmes « Adaptive Equal-loudness » et « Dynamic Bass » qui ajustent automatiquement les fréquences selon le volume d'écoute
  • Système d'ondes sonores inversées visant à limiter la dispersion du son vers l'extérieur
L'objectif de cette configuration est d'offrir un rendu sonore équilibré tout en préservant une perception de l'environnement, ce qui peut être un atout pour les sportifs ou les travailleurs mobiles.

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Les FreeArc sont certifiés IP57, ce qui signifie qu'ils résistent à l'eau et à la poussière. Ils peuvent ainsi être utilisés sous la pluie ou pendant une séance de sport sans risque particulier.

Des Appels Vocaux Optimisés

Huawei met en avant la qualité des appels avec une double configuration de microphones et une réduction du bruit via un algorithme de traitement du son.
  • Suppression du bruit ambiant : La captation vocale est optimisée pour réduire les interférences extérieures comme le vent ou les bruits urbains.
  • Connexion stable : La portée annoncée s'étend jusqu'à 400 mètres en extérieur, un point à vérifier en conditions réelles selon l'environnement d'utilisation.


À Qui S'Adressent les FreeArc ?

Ce modèle vise un public recherchant des écouteurs offrant un maintien sécurisé et une écoute sans isolement total. Ils peuvent convenir aux sportifs, aux professionnels qui prennent de nombreux appels ou aux utilisateurs qui préfèrent éviter les formats intra-auriculaires.
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Les FreeArc sont proposés en précommande à 119,99 € TTC, avec une réduction temporaire à 99,99 € jusqu'au 31 mars 2025 via le code A20FREEARC.
Mathieu Vandenburie

Mathieu Vandenburie (Vanden)

Pour moi, les jeux vidéo, c’est comme la bouffe : plus y’en a, mieux je me porte. J’ai toujours eu cette soif de découverte, que ce soit derrière une manette ou une fourchette. Tester un nouveau...

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