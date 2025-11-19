Epic Games propose enfin cette fonctionnalité à ses utilisateurs juste à temps pour les fêtes

Dans l'optique de rivaliser face à Steam, l'Epic Games Store propose régulièrement de nouvelles fonctionnalités à ses utilisateurs. Depuis quelques heures, ses adeptes peuvent se glisser dans la peau du Père Noël avec cet ajout.

Vous pouvez offrir des jeux à vos amis directement depuis l'Epic Games Store

Quelques règles à respecter pour gâter vos amis joueurs en toute sécurité

Avec l'essor du jeu dématérialisé, de plus en plus de joueurs demandent des cartes cadeaux ou des jeux sur leurs plateformes préférés pour leur anniversaire ou pour Noël. Pour les combler mais aussi pour les surprendre, certaines plateformes comme Steam proposentPlébiscitée notamment en fin d'année, cette option était pourtant indisponible sur l'Epic Games Store, l'un des principaux concurrents de la plateforme de Valve. Maismais à certaines conditions.En effet,proposés sur l'Epic Games Store. Si vous souhaitez gâter l'un des membres de votre liste d'amis, il vous suffit donc de cliquer sur cette option, de sélectionner la personne à qui envoyer le jeu et de régler la transaction.Grâce à ce petit extra, les joueurs peuvent offrir un cadeau dématérialisé à leurs proches, ce qui est une option bienvenue à l'approches des fêtes de fin d'année. Cependant, l'option « Offrir » n'estVous ne pouvez pas offrir d'abonnements en jeu, de monnaie in-game ou de titres en accès anticipé de cette manière.Epic explique également que certaines consignes doivent être respectées afin d'envoyer un cadeau à un autre joueur. Dans un premier temps,. Ensuite, ils doivent tous deuxpour permettre l'échange de cadeaux.À noter que s'il le souhaite, le destinataire est libre de refuser le cadeau envoyé par un proche via l'Epic Games Store. Dans ce cas de figure, le remboursement est effectué au bout de 14 jours. Enfin, si une personne reçoit un doublon d'un jeu déjà disponible dans sa bibliothèque, l'expéditeur est automatiquement remboursé.