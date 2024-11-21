Black Friday : Les promotions Razer

Mathieu Vandenburie Publié par Mathieu Vandenburie
le 21 novembre 2024 à 09h20
Le Black Friday est arrivé, un moment parfait pour les amateurs de gaming et de périphériques haut de gamme de compléter leur équipement sans se ruiner. Bien que Razer, marque reconnue pour son design et ses performances orientés gaming, souffre souvent d'une identité de prix « haut de gamme », le constructeur marque le coup avec des promotions sur une sélection de ses articles emblématiques.
Black Friday : Les promotions Razer
Razer, l'une des références historiques en matière de périphériques gaming, s'est longtemps distinguée par son design unique et son RGB emblématique. Cependant, la marque a connu un passage à vide, perdant quelque peu en popularité et en qualité de fabrication face à une concurrence de plus en plus féroce.

Malgré ces difficultés, Razer n'a pas baissé les bras. Le constructeur a su redresser la barre en diversifiant son offre et en améliorant les performances de ses produits, au point de rivaliser à nouveau, voire de surpasser les leaders du secteur. Cette montée en gamme s'accompagne toutefois de prix souvent supérieurs à la moyenne, bien que justifiés par la qualité de fabrication.

Les périodes de promotions comme le Black Friday ou le Cyber Monday offrent une excellente occasion de découvrir de plus près les périphériques de cette marque emblématique. Voici, par thématique, un aperçu des réductions proposées pendant le Black Friday.

Claviers

Périphérique central du setup, le clavier, associé à une souris, joue un rôle clef : il permet d'effectuer des recherches, de rédiger des documents, de naviguer en jeu ou même de communiquer avec vos coéquipiers. Conscients de son importance, les constructeurs gaming n'ont pas tardé à y apposer leur touche personnelle pour en améliorer le confort et la praticité. Vient s'ajouter à cela des switches adaptés au plus grand nombre et permettant d'améliorer tant la frappe que la réactivité.

Des ajouts comme les repose-poignets offrent un meilleur soutien, tandis que l'intégration de raccourcis personnalisables, dédiés au multimédia, aux fonctionnalités gaming ou à la gestion de logiciels, rend l'expérience utilisateur encore plus intuitive et polyvalente.

_DSC9423
Retrouvez plus d'informations dans notre dernier article test en date : BlackWidow V4 Pro : Test du clavier Razer. Pour les promotions de l'évènements, voici un tableau récapitulatif, selon nous, des meilleures offres :

Entrée de gamme - Ornata V3 X 49,99 € => 39,95 €  20 % de réduction
Milieu de gamme - Ornata V3 TKL 59,35 € => 89,99 € 34 % de réduction
Haut de gamme - BlackWidow V3 Pro 213,89 € => 249,99 € 14 % de réduction

Souris

Tout comme le clavier précédemment mentionné, la souris est un élément essentiel de votre configuration, à moins d'utiliser un ordinateur portable avec un trackpad intégré. Autrefois limitées en termes de design et de performances, les souris ont considérablement évolué pour répondre aux exigences croissantes des jeux vidéo et du télétravail.

Cette évolution a poussé les fabricants à innover, proposant des périphériques toujours plus performants, réactifs et surtout ergonomiques. Aujourd'hui, les modèles se multiplient pour s'adapter aux besoins variés des utilisateurs, qu'ils soient gamers ou professionnels.

DSC02126
Retrouvez plus d'informations dans notre dernier article test en date : Viper V3 Pro : Test de la souris Razer. Pour les promotions de l'évènements, voici un tableau récapitulatif, selon nous, des meilleurs offres :
Entrée de gamme - Cobra 49.99 € => 31.00 €  38 % de réduction
Milieu de gamme - DeathAdder V3 79.99 € => 59.99 € 25 % de réduction
Haut de gamme - Basilisk V3 Pro 179.99 € => 109.99 € 39 % de réduction

Casques

Que ce soit pour profiter d'une immersion optimale lors d'un film, écouter de la musique, spatialiser le son en jeu ou simplement communiquer avec ses coéquipiers ou collègues de travail, le micro-casque se révèle être un atout incontournable.

Il en existe sous différentes formes, offrant divers niveaux de contrôle à la volée, et certains modèles peuvent même se connecter à votre téléphone via Bluetooth, vous permettant de rester réactif à tout moment. Fidèle à son esprit de design atypique, Razer a également développé des alternatives audacieuses équipées d'oreilles décoratives, purement esthétiques, mais indéniablement remarquables.

_DSC9387
Retrouvez plus d'informations dans notre dernier article test en date : BlackShark V2 Pro : Test du casque Razer. Pour les promotions de l'évènements, voici un tableau récapitulatif de l'offre en cours. Notez qu'aucune DRAM en DDR5, les plus récentes, ne bénéficie de réduction pendant cette opération. Néanmoins, nous vous listons quelques références en date :
Entrée de gamme - Blackshark V2 X 79.99 € => 39.99 €  50 % de réduction
Milieu de gamme - Kraken V3 119.99 € => 82.00 €  32 % de réduction
Haut de gamme - BlackShark V2 Pro  229.99 € => 199.99 €  13 % de réduction

Tapis de souris

Bien que l'évolution des matériaux des bureaux, qu'ils soient dédiés au travail ou au jeu, permette aujourd'hui d'utiliser les souris sans réel besoin de tapis, il est indéniable que ces accessoires ont considérablement évolué. En plus d'être en mesure d'accueillir l'ensemble clavier/souris, ils apportent désormais un confort accru à l'utilisation, améliorent la précision, et pour certains, optimisent même la vitesse. À noter que Razer met particulièrement l'accent sur les tapis RGB, un choix qui reste une question de préférence personnelle.

DSC02770
Pour les promotions de l'évènements, voici un tableau récapitulatif, des meilleures offres :
Goliathus Chroma 49.99 € => 28.32 €  43 % de réduction
Goliathus Extended Chroma 74.99 € => 64.99 €  10 % de réduction

Consoles et manettes

L'évolution du gaming est notamment marquée par celle des consoles, de plus en plus performantes et, surtout, accessibles. Bien que le prix des jeux suscite de plus en plus de débats, ces derniers offrent l'opportunité de profiter pleinement des dernières avancées technologiques, à condition de disposer du matériel adapté, qu'il s'agisse de périphériques ou d'un écran de qualité.

À l'instar de nombreux constructeurs, Razer ne manque pas l'occasion de s'imposer sur ce marché, en déclinant certains de ses produits en version spécifique pour consoles et en proposant des périphériques sous licence officielle.

DSC03385
Retrouvez plus d'informations dans notre dernier article test en date : Razer : Quels périphériques mobiles choisir pour les vacances ? Pour les promotions de l'évènements, voici un tableau récapitulatif, selon nous, des meilleures offres :
Kaira for Xbox 105.90€ => 79.90 €  25 % de réduction
Kaira Pro for Playstation 191.90€ => 144.90 €  24 % de réduction
Wolverine V2 Pro (PlayStation Licensed) - Noir 369.90€ => 279.90 € 24 % de réduction
Kishi pour Android  89.99€ => 61.90 €  31 % de réduction
Kishi pour IOS  109.99€ => 62.52 €  37 % de réduction
Kaira Pro Hyperspeed (Playstation)  119.99€ => 108.06 €  6 % de réduction

Son

Pour ceux qui recherchent une immersion optimale sans devoir s'enfermer dans un casque audio ou subir l'inconfort parfois lié au port prolongé d'écouteurs intra-auriculaires, les systèmes sonores plus « imposants » sont conçus pour répondre à vos attentes.

DSC09735
Retrouvez plus d'informations dans notre dernier article test en date : Nommo V2 Pro : Test des haut-parleurs Razer. Pour les promotions de l'évènements, voici un tableau récapitulatif des promotions :
Leviathan V2 X 119.99 € => 83.10 €  31 % de réduction
Nommo V2 X 179.99 € => 139.99 €  18 % de réduction
Mathieu Vandenburie

Mathieu Vandenburie (Vanden)

Pour moi, les jeux vidéo, c’est comme la bouffe : plus y’en a, mieux je me porte. J’ai toujours eu cette soif de découverte, que ce soit derrière une manette ou une fourchette. Tester un nouveau...

Plus d'articles

Monopoly GO : Liens des lancers de dés gratuits
Monopoly Go! 01 octobre 2026

Monopoly GO : Liens des lancers de dés gratuits

Retrouvez les liens Monopoly GO du jour vous permettant de récupérer des dés et des billets gratuitement.
Minecraft : Ce mod permet d'explorer l'un des lieux inédits de Minecraft Dungeons 2
Minecraft 01 octobre 2026

Minecraft : Ce mod permet d'explorer l'un des lieux inédits de Minecraft Dungeons 2

Alors que Minecraft Dungeons 2 est disponible depuis quelques jours seulement, un moddeur s'est amusé à recréer entièrement la dimension du Sift dans Minecraft. Le résultat est saisissant et regorge de surprises à découvrir.
Gossip Harbor : Liens énergie gratuite (free energy links)
Gossip Harbor 01 octobre 2026

Gossip Harbor : Liens énergie gratuite (free energy links)

Retrouvez les liens Gossip Harbor du jour vous permettant de récupérer de l'énergie gratuitement, communément appelé free energy links par la communauté.

commentaire (0)