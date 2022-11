A Plague Tale: Requiem partage son accolades trailer et dépasse le million de joueurs

More than one million players have already embarked on an incredible journey with Amicia and Hugo in #APlagueTaleRequiem.



Thank you so much! 🤎 pic.twitter.com/E43lECRLS5 — Focus Entertainment 🐀 (@Focus_entmt) November 2, 2022

C'est le 18 octobre dernier qu', narrant la suite des aventures d'Amicia et d'Hugo De Rune, s'est rendu disponible sur la dernière console PlayStation, Xbox, mais aussi PC. Ce deuxième opus a reçu de bonnes notes de la part de la presse spécialisée et a convaincu la majorité des joueurs et des joueuses.D'ailleurs, le titre est de nouveau au cœur de l'actualité, en ce jour, puisqu'Asobo Studio et Focus Entertainment viennent tout juste de partager une nouvelle vidéo, dite. Cette communication visuelle résume ainsi les différentes et élogieuses critiques des rédactions françaises et internationales.Par ailleurs, le studio de développement et l'éditeur en charge du jeu ont indiqué qu'A Plague Tale: Requiem a « passé la barre du million de joueurs dans le monde une semaine après sa sortie ». Un cap important qui démontre le succès de ce deuxième opus.Pour rappel,est à retrouver sur PS5, Xbox Series et PC (via la plateforme Steam et l'Epic Games Store) et Nintendo Switch. Notre test est disponible. De plus, nous avons concocté plusieurs guides qui pourraient vous aider durant votre aventure.Si vous êtes intéressé par le jeu, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous propose la version PC (Steam) et Xbox Series d'A Plague Tale: Requiem à moindre coût :