A Plague Tale: Requiem : Comment résoudre l'énigme des chariots en feu (Chapitre XI) ?

Résoudre l'énigme des chariots dans le chapitre XI d'A Plague Tale: Requiem

Interagissez avec le point d'accroche près du brasero pour sortir votre arbalète.

Pointez-la en direction du chariot 1. Décochez votre carreau et ramenez ledit chariot vers vous, au maximum (première image de la galerie ci-dessous).

Faites de même pour le chariot 2 et 3 (deuxième image de la galerie ci-dessous).

Rejoignez le chariot 2 et poussez-le avec Amicia, Hugo et Sophia, jusqu'à atteindre un rail brisé.

Atteignez le chariot 1, depuis votre position, en passant à travers les rats. De notre côté, nous avons lancé une jarre de Poix au sol puis nous l'avons enflammé avec une pierre enduite d'Ignifer, pour passer et rejoindre ledit chariot.

Poussez le chariot 1 au maximum. Malheureusement, vous ne pouvez pas aller très loin, car un chariot endommagé encombre le passage.

Décalez-vous légèrement sur votre gauche, tout en faisant attention aux rats. Vous devriez normalement voir un baril près du chariot endommagé (troisième image de la galerie ci-dessous).

Détruisez-le en faisant exploser ledit baril, grâce à Ignifer.

Retournez auprès du chariot 2 et poussez-le jusqu'à rejoindre le centre de la pièce.

Il ne vous reste plus qu'à pousser le chariot 3, en suivant les rails pour atteindre le pont (quatrième image de la galerie ci-dessous).

propose de nombreuses énigmes/puzzles que les joueurs et les joueuses doivent résoudre au fil de l'aventure. L'une d'entre elles, liées à des chariots en feu, est disponible dans le chapitre XI « Le Berceau des siècles ». Dans ce qui suit, nous vous indiquonsÀ un certain moment, au cours du chapitre XI « Le Berceau des siècles » d', vous vous retrouverez devant une place avec des chariots, disposés à gauche et à droite. Au loin, vous apercevrez un pont et une porte. En descendant les escaliers et en rejoignant le centre de la pièce, vous devrez vous empresser d'allumer le brasero face à vous. Dès lors, de nombreux rats arriveront et vous empêcheront de traverser. C'est, en effet, en vous aidant des chariots en feu que vous pourrez rejoindre le pont au loin et, ainsi, accéder à la suite de ce chapitre.Néanmoins, avant de vous indiquer comment résoudre cette énigme, nous tenons à vous apporter de plus amples précisions concernant les chariots et leur emplacement. Par ailleurs, pour vous aider à mieux comprendre, nous avons attribué des numéros à chacun d'entre eux. Le chariot 1 et 2 sont ceux situés sur votre gauche, lorsque vous faites face au pont. Le seul chariot de droite porte le numéro 3.Sans plus tarder, voici c