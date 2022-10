A Plague Tale: Requiem : Comment résoudre l'énigme de la Tour Sud (Chapitre II : Nouveaux arrivants) ?

Résoudre l'énigme du chapitre II d'A Plague Tale: Requiem

Sur, les joueurs et les joueuses devront résoudre plusieurs puzzles/énigmes afin de progresser sur le jeu. D'ailleurs, à la fin duvous aurez le droit à l'une de ces énigmes. Dans ce guide dédié, nous vous expliquons, lorsque Amicia et Lucas cherchent à rencontrer le Magister Vaudin.À la fin du chapitre II « Nouveaux Arrivants » d', vous atteignez la Tour Sud, endroit où se situe le Magister Vaudin, qu'Amicia et Lucas cherchent à rencontrer. Une fois que vous avez pénétré dans ladite tour, vous vous retrouvez dans un vestibule, où une énigme vous attend. En effet, afin de progresser dans le chapitre et ouvrir une porte secrète, menant au Magister Vaudin, il est impératif de résoudre un puzzle.Face à vous, au fond de la pièce, vous devriez normalement voir une fresque représentant le système solaire, gravée dans les murs. Comme vous l'indique très justement Lucas, à ce moment-là, il vous faut remettre, en bougeant les cloches métalliques sur votre gauche et votre droite. Le bon ordre étant : Jupiter, Mars, [Soleil], Venus, Mercure. Chaque planète étant affiliée à, qui est celui des dieux.Afin de changer les symboles sur les cloches métalliques, vous devez utiliser la fronde d'Amicia. Décochez une pierre sur les extrémités, à gauche ou à droite des cloches, pour les faire pivoter. Réalisez cette action jusqu'à voir face à vous le bon symbole, pour chacune des quatre cloches (deux sur la partie gauche, deux sur la partie droite).Mais, sans plus tarder, voici en images, dans le chapitre II d'Normalement, si vous avez bien suivi nos conseils, une porte secrète a dû s'ouvrir sur la gauche. Il ne vous reste plus qu'à entrer pour découvrir la suite et la fin de ce chapitre II d'Pour rappel,est disponible depuis le 18 octobre 2022, sur la dernière console de PlayStation et de Microsoft, mais aussi sur PC (via la plateforme Steam et l'Epic Games Store) et Nintendo Switch.