A Plague Tale: Requiem : Asobo Studio partage des détails sur la version PS5

À quelques semaines de sa sortie officielle,se retrouve de nouveau au cœur de l'actualité vidéoludique. Cette fois-ci, le studio de développement en charge de la licence A Plague Tale, Asobo Studio, a partagé dequant à la version PS5 du deuxième opus, A Plague Tale: Requiem.En effet, grâce à un article récemment publié sur le site PlayStation Blog, nous en apprenons un peu plus quant aux. Tout d'abord, Nicolas Bécavin, le lead engine programmer du studio, et Cyril Doillon, lead programmer, expliquent : « Nous avons décidé de développer A Plague Tale: Requiem sur PlayStation 5 pour nous rendre libres des contraintes imposées par la last-gen et pour tirer le meilleur parti des fonctionnalités apportées par la nouvelle génération [de consoles] ».Par la suite, les deux développeurs présentent quelques améliorations, permises par la dernière console de PlayStation, notamment le fait que « le nombre de rats affichés à l'écran a été multiplié par 60, passant de 5 000 [sur A Plague Tale: Innocence] à 300 000 ! [sur A Plague Tale: Requiem] ». De plus, la carte graphique de la PS5 leur a permis d'améliorer. Ce qui devrait grandement apporter à l'ambiance générale.Par ailleurs, la version PS5 d'A Plague Tale: Requiem prendra en charge. Finalement, la DualSense devrait favoriser l'immersion grâce. À ce sujet, Cyril Doillon et Aurelien Piters, audio director, ont déclaré : « [...] Cela apporte un tout nouveau niveau de réalisme et d'immersion à A Plague Tale [...] ».Pour rappel, A Plague Tale: Requiem se rendra disponible le 18 octobre 2022 sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch (version Cloud), et ce selon plusieurs versions . Si vous êtes intéressé par le titre, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous propose la précommande de la version PC (Steam) de A Plague Tale: Requiem à moindre coût :