Zoopunk dévoile une nouvelle bande-annonce et plusieurs détails

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 26 août 2026 à 10h49
TiGames a donné des nouvelles de Zoopunk en partageant un nouveau trailer et de plus amples informations.
Zoopunk dévoile une nouvelle bande-annonce et plusieurs détails

Considéré comme un préquel à F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch, Zoopunk est de nouveau au cœur de l'actualité vidéoludique, en ce jour. Lors de l'Opening Night Live de la gamescom 2026, TiGames a révélé un tout nouveau trailer explosif pour Zoopunk, tout en offrant des détails complémentaires.

Zoopunk se dote d'un nouveau trailer

zoopunk-lieu

Durant l'Opening Night Live de la gamescom 2026, qui s'est déroulé dans la soirée du 25 août dernier, les joueurs et les joueuses ont, effectivement, pu profiter d'une nouvelle bande-annonce pour Zoopunk. Cette nouvelle vidéo est surtout l'occasion de voir trois héros jouables à l'action, ainsi que d'avoir un aperçu du monde de Zoopunk, qui possède différents types d'environnements marqués par la guerre (forêts luxuriantes, vaisseaux, etc.).

Miniature vidéo

À travers ce nouveau trailer, TiGames a également présenté un quatrième personnage jouable, qui reste encore mystérieux à ce stade. En revanche, les développeurs ont donné quelques détails complémentaires concernant les autres protagonistes.

Zoopunk en dit plus sur ses personnages jouables

zoopunk-environnement

D'après les informations dévoilées, les personnages jouables de Zoopunk ont chacun leur propre style de combat, qui est directement inspiré de leurs caractéristiques animales. Ainsi, Rayton, le lapin, est aussi agile que rapide et est spécialiste du combat rapproché. Braton, le rhino, est, quant à lui, un combattant puissant capable de manier une énorme tronçonneuse. Trixie, l'écureuil, est considéré comme souple et précise avec un style de combat axé sur les acrobaties ainsi que sur les tactiques de harcèlement.

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Nul doute que TIGames nous en dira, prochainement, plus à propos du quatrième personnage jouable, qui est rapidement présenté dans ledit trailer, mais aussi sur Zoopunk, qui n'a pas manqué d'attiser la curiosité de la communauté.

Pour le moment, Zoopunk ne profite pas encore de date de sortie précise. En revanche, l'action-RPG de TiGames est attendu sur PC ainsi que sur PS5 et Xbox Series, selon les dernières informations connues.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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