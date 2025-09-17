Le prix de ce FPS chute à mesure que les joueurs l'ajoutent à leur wishlist Steam

Le studio indépendant XREAL mise sur une stratégie marketing originale pour son nouveau jeu, plus Zero Caliber 2 est ajouté aux listes de souhaits Steam, plus son prix de lancement baisse.

Un prix de lancement qui dépend de la communauté

En tant qu'équipe indépendante autofinancée, nous voulons faire de Zero Caliber 2 l'un des plus grands shooters PCVR jamais créés. Nous aimerions proposer le prix le plus bas possible pour vous tous.

Une suite qui tente de s'imposer dans le paysage VR

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Des stratégies Steam de plus en plus inventives

Les campagnes originales pour attirer l'attention sur Steam se multiplient,. Le studio XREAL a décidé de récompenser directement l'engagement des joueurs en liant le prix de lancement de son jeu VR coopératif au nombre de wishlists enregistrées sur la plateforme.Le principe est simple., puis baisse de quelques dollars chaque fois que 10 000 joueurs l'ajoutent à leur liste de souhaits sur Steam. Si l'objectif de 100 000 wishlists est atteint,lors de son lancement prévu cet automne, donc très probablement 15 €.Cette mécanique vise à inciter les joueurs à soutenir le projet en amont, tout en renforçant la visibilité du titre sur Steam. Comme l'explique XREAL :Prévu pour, le titre reprend la formule du premier Zero Caliber, sorti en 2023 et vendu actuellement 24,99 €. Le jeu mise sur un mélange entreafin de séduire un public VR encore restreint mais passionné.Le premier opus avait su se faire une place grâce à son gameplay nerveux et ses mécaniques réalistes, mais souffrait d'un manque de profondeur. Avec ce deuxième volet,La tactique de XREAL s'inscrit dans une tendance croissante, celle où. Certains choisissent de proposer leur titre gratuitement pendant 24 heures à la sortie, permettant de séduire un maximum de joueurs en peu de temps, quand d'autres misent sur des démos exclusives ou des réductions éclairs.où chaque nouveauté doit redoubler de créativité pour exister face aux mastodontes du secteur. Sa sortie est prévue pour le troisième trimestre, sans date précise pour le moment.