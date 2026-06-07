Wo Long 2: Wings of Ember s'annonce pour début 2027

Koei Tecmo et Team Ninja ont créé la surprise lors du Xbox Games Showcase en annonçant Wo Long 2: Wings of Ember. Prévu pour début 2027, ce nouvel action-RPG promet de replonger les joueurs dans une version sombre et impitoyable de la Chine des Trois Royaumes.

Trois ans après la sortie du premier opus qui a rassemblé plus de cinq millions de joueurs à travers le monde, la franchise de Team Ninja s'offre une suite très attendue. Révélé lors du Xbox Games Showcase, Wo Long 2: Wings of Ember s'annonce comme une évolution majeure de la formule d'action-RPG qui a fait le succès du studio japonais. Les amateurs de défis corsés et d'univers sombres peuvent déjà se préparer à affronter de nouvelles menaces démoniaques.

Une sortie massive prévue pour 2027

L'attente ne sera finalement pas si longue pour celles et ceux qui ont apprécié le premier épisode. Team Ninja et Koei Tecmo ont confirmé que ce deuxième épisode verrait le jour au début de l'année 2027. Compte tenu du mois de février déjà bien chargé, avec, entre autres, la présence de Fable, il est possible que le titre soit disponible dès janvier, ou glisse vers le mois de mars.

Quoi qu'il arrive, le jeu sera disponible sur l'ensemble des plateformes de la génération actuelle, à savoir la PlayStation 5, les Xbox Series, le PC via Steam, mais également la Nintendo Switch 2. De plus, les abonnés au service de Microsoft pourront en profiter dès le premier jour via le Xbox Game Pass. Pour marquer cette annonce, le premier volet a d'ailleurs fait son grand retour dans le catalogue du service, invitant les curieux à découvrir ou redécouvrir cette aventure exigeante.

Le contexte historique reste fidèle à l'ADN de la série. Les joueurs seront replongés à la fin de la dynastie des Han orientaux, une période marquée par les conflits incessants entre seigneurs de la guerre. Dans cette relecture fantastique et macabre de l'histoire chinoise, un champion anonyme devra s'élever tel un phénix pour repousser des hordes de démons aux côtés des figures légendaires de l'époque.

L'esthétique sombre et la direction artistique soignée devraient également franchir un nouveau cap technique grâce à l'abandon définitif de l'ancienne génération de consoles. Si le premier volet brillait par ses affrontements intenses hérités de la saga Nioh, certains aspects de son exécution laissaient à désirer. Le système de butin, en particulier, s'était révélé particulièrement frustrant et répétitif pour de nombreux joueurs.

Rendez-vous ces prochains mois pour en savoir plus au sujet de Wo Long 2: Wings of Ember, lequel devrait être attendu par de nombreux joueurs.