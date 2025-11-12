Ce jeu de survie et cosy va vous charmer, et il arrive dans quelques heures

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 12 novembre 2025 à 15h27
Un nouveau jeu de survie et surtout cosy est sur le point de se rendre disponible sur plusieurs plateformes et il pourrait très bien être votre prochaine belle découverte.
Ce jeu de survie et cosy va vous charmer, et il arrive dans quelques heures
Depuis de nombreuses années maintenant, les jeux de survie et les titres dits « cosy » ont la cote auprès des joueurs et des joueuses. À tel point qu'il s'agit de deux genres très plébiscités et accueillant, régulièrement, de nouvelles productions vidéoludiques. D'ailleurs, dans seulement quelques heures (au moment où nous écrivons ces lignes), un nouveau jeu de survie et cosy, développé par Pine Creek Games, va se rendre disponible et pourrait bien vous occuper pendant de longues heures.

Winter Burrow, un nouveau jeu cosy charmant en approche

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Ce mercredi 12 novembre 2025 sera, effectivement, marqué par la sortie du jeu cosy et de survie de Pine Creek Games, Winter Burrow. Le titre, qui est édité par Noodlecake et « jouable » sur Steam Deck, avait su attiser la curiosité des joueurs et des joueuses lors de son apparition durant le Xbox Game Showcase de l'année 2024.

D'ailleurs, ces derniers pourront (très) très prochainement essayer le jeu puisque Winter Burrow sort aux alentours de 17h-18h (heure française), en ce 12 novembre 2025, sur PC (notamment via Steam). Et si vous n'évoluez pas sur cette plateforme, sachez que Winter Burrow arrive également sur Xbox Series, mais aussi sur Nintendo Switch et dans le catalogue du Game Pass (abonnement Ultimate et PC Game Pass).

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La page Steam et Microsoft Store du titre n'affichent pas encore d'informations concernant le tarif de Winter Burrow. En revanche, selon les détails disponibles sur le Nintendo eShop, Winter Burrow est vendu à 19,50 € sur Nintendo Switch.

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Qu'est-ce que Winter Burrow ?

Catégorisé comme un jeu de survie et cosy, Winter Burrow invite les joueurs et les joueuses à incarner une souris, qui a quitté la grande ville et a désormais pour objectif de restaurer sa tanière d'enfance, laissée à l'abandon par sa tante. Une mission qui demande, bien évidemment, d'explorer les bois, de collecter des ressources, de fabriquer des items, mais aussi de concocter des plats, de rencontrer différents PNJ... et même de tricoter. Évidemment, l'aventure ne sera pas simple, étant donné que des insectes sauvages viendront mettre des bâtons dans les roues de la petite souris. En outre, sur Winter Burrow, la communauté a la possibilité de décorer le terrier et de personnaliser la souris à sa guise.

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Avec sa direction artistique faisant penser à Don't Starve ou encore à l'excellent Bear & Breakfast, Winter Burrow a tout pour plaire aux amateurs de ces deux genres et aux amoureux de cette patte graphique. Et si vous n'êtes pas encore pleinement convaincus, sachez qu'une version démo de Winter Burrow, qui a accueilli plusieurs améliorations par le passé, est actuellement proposée sur la plateforme de Valve, Steam. Notre partenaire Instant Gaming ne devrait pas tarder à vous proposer Winter Burrow sur PC avec une petite réduction.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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commentaire (1)

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BelleFeuille (invité) Le 12/11/2025 à 15:39

Ça l'air très très sympa ! Et c'est top qu'il soit dans le Game Pass