Wild Hearts : Le système des Karakuri présenté

Le système des Kakakuri sur Wild Hearts

Le prochain jeu d'Omega Force et d'Electronic Arts,a été annoncé à la fin du mois de septembre de cette année. Depuis, le titre se retrouve régulièrement au cœur de l'actualité. Ce qui est notamment le cas, en ce jour, puisque de nouvelles informations concernant Wild Hearts ont été dévoilées par le studio de développement et l'éditeur en charge du jeu.Grâce au premier Monogatari (épisode narratif), récemment partagé, nous en savons désormais un peu plus quant au. Les Karakuri sont décrits comme des « mécanismes sophistiqués conçus à partir de technologies ancestrales et oubliées » et pourront être trouvés à de nombreux endroits d'Azuma. Les joueurs et les joueuses auront la possibilité de les utiliser durant les affrontements, mais aussi lors des phases d'exploration. Les Karakuri se montreront, d'ailleurs, importants pour les déplacements ou pour la collecte de ressources.De plus, nous apprenons que les Karakuri peuvent prendre. D'ailleurs, nous pourrons en apprendre de nouvelles, au cours de l'aventure. Ainsi, les joueurs et les joueuses devrontles divers Karakuri pour défaire les créatures géantes, préparer le terrain de chasse ou encore pour « concevoir de nouvelles manières de se déplacer, beaucoup plus efficaces et ingénieuses ». Ainsi, comme vous l'aurez compris,Finalement, remarquons que d'après les informations partagées dans cette vidéo,, devant se dérouler dans la nuit du 8 au 9 décembre.Pour rappel, Wild Hearts arrive le 13 février 2023 sur PC (via Origin, Steam et l'Epic Games Store), PS5 et Xbox Series. Le titre dispose d'une dimension multijoueur.