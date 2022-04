Weird West dévoile sa roadmap en vidéo

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Depuis son lancement officiel, le jeu de WolfEye Studios, Weird West, semble ravir les joueurs et les joueuses. Les rédactions spécialisées lui ont d'ailleurs attribué de bonnes notes. Les développeurs entendent bien proposer un suivi régulier du jeu et ils ont récemment partagé, apportant alors des informations sur les contenus à venir.Afin de présenter l'événement « Plague Event », le studio de développement et l'éditeur, Devolver Digital, ont partagé une courte vidéo (disponible ci-dessous). Celle-ci nous permet alors d'avoir un bel aperçu des prochaines mises à jour et ajouts à venir : à commencer par un. Par la suite,nommé « Nimpossible » et, appelé « Caged Ones », seront intégrés au soft. Finalement, le modding devrait arrivé, ultérieurement. Notez que le tout parviendra gratuitement aux joueurs et aux joueuses, possédant le jeu de base.À l'heure où nous écrivons ces lignes, ni WolfEye Studios ni Devolver Digital n'ont partagé de date de sortie en ce qui concerne ces futurs ajouts. Mais, nous vous tiendrons, bien évidemment, au courant, dès que de plus amples informations seront disponibles, à ce sujet.Pour rappel,est disponible depuis le 31 mars sur PS4, Xbox One et PC.