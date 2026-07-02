10 ans après, Watch Dogs 2 fait un retour éclatant

Près d'une décennie après sa sortie, Watch Dogs 2 crée la surprise sur Steam. Le titre d'Ubisoft rassemble à nouveau des dizaines de milliers de joueurs, se rapprochant de son meilleur score sur la plateforme.

Sorti il y a presque dix ans, fin 2016, Watch Dogs 2 fait un étrange retour au premier plan sur Steam. Le jeu d'action en monde ouvert d'Ubisoft a récemment atteint un pic de 16 220 joueurs connectés simultanément. Ce chiffre impressionnant se rapproche dangereusement de son record historique de 18 139 joueurs, établi lors de son lancement en novembre 2016. Une résurrection spectaculaire qui se traduit par une augmentation de plus de 1100 % de sa fréquentation en l'espace d'une seule semaine.

Une promotion agressive qui porte ses fruits

Cette soudaine popularité s'explique en premier lieu par une politique tarifaire extrêmement agressive de la part de l'éditeur français. Watch Dogs 2 a récemment bénéficié d'une réduction massive de 95 % sur la plateforme de Valve, dans le cadre des soldes Steam, faisant chuter son prix à 2,99 €. À ce tarif, l'aventure californienne devient une offre difficile à refuser.

Au-delà de l'aspect financier, ce regain d'intérêt confirme le statut particulier de cet épisode dans le cœur des fans. Beaucoup considèrent en effet Watch Dogs 2 comme l'apogée de la série. Il a su corriger le ton jugé trop sombre et austère du premier volet sorti en 2013. Et le troisième épisode de la saga, Watch Dogs Legion, n'a pas atteint ce niveau, selon la communauté.

L'ombre de GTA 6 plane sur San Francisco

Dans Watch Dogs 2, les joueurs incarnent Marcus Holloway, un jeune hacker brillant évoluant dans une reconstitution vibrante et colorée de la baie de San Francisco. En rejoignant la branche locale du groupe DedSec, le protagoniste se lance dans une lutte acharnée contre les dérives technologiques d'une grande corporation corrompue. Le titre brille par la richesse de son monde ouvert, la liberté d'approche de ses missions et la multitude d'activités annexes proposées.











Cependant, la promotion ne serait pas le seul moteur de ce succès tardif. Sur les réseaux sociaux, une théorie intéressante émerge pour justifier cet engouement soudain, estimant que cette tendance est intimement liée à l'attente générée par le prochain mastodonte de Rockstar Games.

Il est vrai que l'atmosphère ensoleillée, le ton satirique et la liberté d'action offerts par le titre d'Ubisoft résonnent avec les images dévoilées pour GTA 6, même si le gameplay n'a rien à voir. En attendant de poser les mains sur la nouvelle aventure de Rockstar, les joueurs semblent avoir trouvé le palliatif idéal. Cette affluence massive s'accompagne d'ailleurs d'une vague d'évaluations très positives sur Steam, prouvant que les mécaniques de jeu et la direction artistique n'ont rien perdu de leur superbe, même des années après leur conception.

Si vous souhaitez vous aussi (re)découvrir Watch Dogs 2, vous avez jusqu'au 9 juillet pour le récupérer pour la somme de 2,99 €. Enfin, même si Ubisoft ne semble pas travailler sur une suite, la licence pourrait revenir. Un film est également en production.