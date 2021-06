Wartales, un jeu de rôle tactique, annoncé par Shiro Games

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



est le cinquième jeu proposé par. Ici, sans surprise,se dévoile sous les traits d'un style de jeu bien prisé des joueurs, un jeu de rôle tactique en monde ouvert. Voici ce qui vous attend dans cette nouvelle aventure.Dans, vous dirigez un groupe de mercenaires ayant pour but de réaliser de multiples quêtes telles que se lancer dans des missions aussi palpitantes qu'éprouvantes, récolter des ressources ou même amasser un maximum d'argent. Votre groupe évoluera au sein des vestiges desuite aux ravages de la Grande peste.Bien que l'exploration au cœur d'un monde aussi grand que mystérieux soit un point essentiel de votre histoire, il est tout de même couplé à un certain nombre d'activités. Pendant vos parties il sera ainsi possible de construire des camps, engager et gérer des mercenaires en choisissant, par exemple, leurs paies, mais également de réaliser des combats qui seront au tour par tour. Lors de ces affrontements, vos mercenaires feront face à une pléthore de possibilités, comme voler des primes, découvrir de nouveaux secrets et concourir pour le titre de mercenaire le plus redouté.Pour entrer plus en détail au cœur de, sachez que votre voyage s'accomplira au travers d'une vingtaine de régions où. Ces derniers vous permettront d'en apprendre toujours plus sur la situation du monde ainsi que les raisons vous emmenant à le parcourir. L'évolution de vos mercenaires ainsi que l'ensemble des contrats et primes auxquels vous serez associés feront varier votre notoriété allant jusqu'à susciter la colère ou jalousie de certains protagonistes qui n'hésiteront pas à vous tomber dessus.Pour vous aider dans l'ensemble de vos combats, un système de fabrication et de récolte est mis en place afin de créer des armes et outils puissants. Enfin, la récolte de ressources prend tout son sens lorsque vous serez confrontés aux interactions que sont la pêche, le minage ou la récolte de bois par le biais de mini-jeux.. Une démo sera disponible sur Steam durant le Steam Next Festival, du 16 au 22 juin.