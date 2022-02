Wartales propose une deuxième mise à jour, avec quelques nouveautés

Instant Gaming vous le propose pour la somme de 20,39 € au lieu de 34,99 €, soit 42 % de réduction.

Deux mois après l'arrivée de Wartales sur PC, via Steam, Shiro Games continue son travail sur le RPG, qui est, rappelons-le, toujours en état d'accès anticipé. Ainsi, en ce début de mois de février,L'un des points les plus importants est le blocage de l'évolution du monde, par le biais du No Scaling Mode. En l'activant, le niveau général de la région sera déterminé par l'ordre dans lequel le joueur choisit d'y entrer. Cet ajout fait suite aux nombreux retours des joueurs, qui avaient demandé aux développeurs d'implanter une version sans cette mise à l'échelle automatique. Mais ce n'est pas le seul ajout majeur,Il s'agit également d'un lieu où il sera possible de respécialiser les compétences de ses compagnons.Pour le reste, nous pouvons mentionner le nouveau journal de quêtes, pour avoir une vision plus claire de ce qu'il y a à faire notamment grâce à un résumé. Enfin, un système de tri de l'inventaire donne la possibilité de l'organiser selon plusieurs critères (prix de vente, poids, type d'objets), pour, là aussi, s'y retrouver plus facilement.Cette mise à jour est, d'ores et déjà, disponible sur Wartales , qui n'est accessible que sur Steam, en accès anticipé. D'autres mises à jour de contenu sont prévues ces prochains mois, comme l'explique la roadmap .