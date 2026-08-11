WARDOGS annonce sa date de sortie en accès anticipé avec une bêta fermée imminente

Le très attendu FPS tactique WARDOGS débarquera en accès anticipé sur Steam début septembre. Fort de ses 800 000 ajouts en liste de souhaits, le titre de Bulkhead propose des précommandes garantissant l'accès à une bêta fermée fin août, tout en assumant une communication à contre-courant.

Le studio Bulkhead, en partenariat avec Team17, vient de franchir une étape majeure dans le développement de WARDOGS. Ce jeu de tir tactique à la première personne, qui oppose trois équipes pour un total de 100 joueurs, sera officiellement disponible en accès anticipé sur Steam à partir du 10 septembre 2026. Pour faire patienter la communauté, les précommandes sont d'ores et déjà ouvertes et s'accompagnent d'un avantage de taille : un accès garanti à la bêta fermée prévue du 21 au 23 août.

Une communication audacieuse et transparente

L'équipe de développement ne cache pas les imperfections de son projet. Pour marquer cette annonce, Bulkhead a publié une vidéo pour le moins atypique énumérant dix raisons de ne pas acheter WARDOGS. Cette démarche aborde sans détour le contenu de l'accès anticipé, les performances actuelles, le modèle économique ou encore la prise en charge des manettes. Le studio assume le fait que le jeu est encore en chantier et préfère miser sur la transparence absolue plutôt que sur des promesses irréalisables.

Prendre des précommandes pour un jeu en accès anticipé est inhabituel, et nous savons que certaines personnes s'interrogeront à ce sujet. Mais WARDOGS n'a jamais eu pour but de jouer la sécurité. Au lieu de demander aux joueurs de nous croire sur parole, chaque précommande inclut un accès à la bêta fermée, afin qu'ils puissent prendre le jeu en main, voir exactement où il en est aujourd'hui et se faire leur propre opinion. S'ils y jouent et décident que ce n'est pas pour eux, c'est tout à fait juste.

Un gameplay exigeant basé sur l'économie

Au cœur de l'expérience se trouve la zone de contrôle, un secteur à hauts risques où trois factions rivales s'affrontent sans merci. L'objectif principal est de sécuriser de l'argent et de survivre suffisamment longtemps pour le mettre à l'abri. Dans ce titre, l'argent n'est pas un simple score. Il dicte les risques que les participants peuvent prendre, l'équipement et les véhicules à leur disposition, ainsi que ce qu'ils risquent de perdre en cas d'échec. Chaque mort ou achat de véhicule a des conséquences directes sur le solde du compte du joueur.

Lors du lancement de l'accès anticipé, les affrontements se dérouleront sur trois cartes distinctes, chacune proposant trois variations différentes. Les combats mêleront infanterie et véhicules, avec une particularité technique intéressante : le chat vocal de proximité pourra être entendu par les membres des trois équipes, promettant des interactions imprévisibles entre alliés et ennemis.













Un modèle économique évolutif et sans microtransactions

Proposé au tarif initial d'environ quarante euros, WARDOGS adoptera un modèle de tarification échelonnée. Le prix augmentera au fil du développement, récompensant ainsi les acheteurs de la première heure. Bulkhead s'engage fermement à ne proposer aucune monétisation en jeu durant cette phase d'accès anticipé. La seule exception sera une édition de soutien optionnelle contenant des éléments cosmétiques. L'argent du jeu ou les camouflages basés sur le statut ne pourront en aucun cas être achetés avec de l'argent réel.

WARDOGS est ambitieux, brut de décoffrage et a encore un long chemin à parcourir, mais c'est exactement ce que devrait être un accès anticipé. Nous mettons le jeu entre les mains des joueurs, nous écoutons ce qu'ils nous disent et nous prenons les risques nécessaires pour en faire quelque chose qui puisse durer.

Fort de plus de 800 000 ajouts à la liste de souhaits Steam, le titre suscite un engouement indéniable. Les développeurs concentreront leurs efforts sur la stabilité, l'équilibrage et la correction de bugs lors des premiers mois de l'accès anticipé, tout en préparant les systèmes à long terme pour la version finale.

Rendez-vous le 11 septembre donc, sur PC, pour découvrir WARDOGS, l'un des FPS les plus attendus de ces prochains mois.