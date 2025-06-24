Warcraft 3 : Ce joueur développe une carte permettant de faire des courses de karting

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 24 juin 2025 à 11h06
Si vous aimez Warcraft III et Mario Kart, vous devriez tester la carte Warcraft Racing Adventure conçue par un joueur et partagée gratuitement à toute la communauté.
Warcraft 3 : Ce joueur développe une carte permettant de faire des courses de karting
Pourriez-vous imaginer que Warcraft III ne soit plus seulement un jeu de stratégie, mais aussi un jeu de course rappelant de célèbres titres de karting tels que Mario ? Cela paraît invraisemblable, mais est pourtant bien réel. Un joueur a développé une nouvelle carte personnalisée permettant de devenir un pilote sur Warcraft III.

Faire la course en kart sur Warcraft III est désormais possible avec la carte Warcraft Racing Adventure

23 ans après le lancement de Warcraft III, le jeu de stratégie de Blizzard a été enrichi d'une nouvelle carte, Warcraft Racing Adventure, à l'initiative de l'utilisateur YouTube "egodbout2". Celle-ci a la particularité de proposer une expérience de karting à la troisième personne, et donc de permettre de conduire l'un de ces véhicules en incarnant par exemple un Orc. Jusqu'à 20 joueurs peuvent faire la course en même temps, entrer en collision avec les autres ou les éléments du décor, accélérer, ou avoir recours à des objets spéciaux pour remporter la victoire.

Miniature vidéo

Une carte inspirée de Mario Kart

L'inspiration du joueur a sans nul doute était puisée dans Mario Kart, d'autant que les objets rappellent le titre de Nintendo, comme des carapaces vertes. Néanmoins, quelques différences se distinguent, par exemple, le fait de devoir frapper plusieurs caisses d'une même couleur pour obtenir de meilleurs butins. L'environnement peut dans certains cas jouer des tours aux utilisateurs, puisque des blocs de glace viennent parfois les geler, et des bonshommes de neige les ralentir.

w3-carapaceverte-course
Warcraft Racing Adventure est disponible en open source et rend Warcraft III presque méconnaissable. En téléchargeant la carte, vous pourrez vous aussi créer votre propre course avec une interface personnalisée. Si vous ne trouvez pas d'autres joueurs pour partager cette expérience avec vous, pas de panique : vous pourrez toujours relever le défi contre l'IA.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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