Warcraft 3 : Ce joueur développe une carte permettant de faire des courses de karting

Warcraft III : Reign of Chaos est un jeu de stratégie sur PC qui oppose 4 factions : les morts vivants, les elfes de la nuit, les humains et les orcs. A la tête de chaque armée vous possédez 3 héros au maximum que vous pouvez faire évoluer au fur et à mesure de votre périple. Ces héros permettent d'utiliser différents sorts qui peuvent sensiblement améliorer vos chances de victoire sur le champ de bataille. Le titre permet de jouer jusqu'à 12 joueurs en ligne ou en réseau local.