Warcraft 3 : Ce joueur développe une carte permettant de faire des courses de karting

Si vous aimez Warcraft III et Mario Kart, vous devriez tester la carte Warcraft Racing Adventure conçue par un joueur et partagée gratuitement à toute la communauté.
Pourriez-vous imaginer que Warcraft III
ne soit plus seulement un jeu de stratégie, mais aussi un jeu de course rappelant de célèbres titres de karting tels que Mario ? Cela paraît invraisemblable, mais est pourtant bien réel. Un joueur a développé une nouvelle carte personnalisée permettant de devenir un pilote sur Warcraft III.
Faire la course en kart sur Warcraft III est désormais possible avec la carte Warcraft Racing Adventure
23 ans après le lancement de Warcraft III
, le jeu de stratégie de Blizzard a été enrichi d'une nouvelle carte, Warcraft Racing Adventure,
à l'initiative de l'utilisateur YouTube "egodbout2". Celle-ci a la particularité de proposer une expérience de karting à la troisième personne
, et donc de permettre de conduire l'un de ces véhicules en incarnant par exemple un Orc. Jusqu'à 20 joueurs
peuvent faire la course en même temps, entrer en collision avec les autres ou les éléments du décor, accélérer, ou avoir recours à des objets spéciaux pour remporter la victoire.
Une carte inspirée de Mario Kart
L'inspiration du joueur a sans nul doute était puisée dans Mario Kart, d'autant que les objets rappellent le titre de Nintendo, comme des carapaces vertes
. Néanmoins, quelques différences se distinguent, par exemple, le fait de devoir frapper plusieurs caisses d'une même couleur pour obtenir de meilleurs butins. L'environnement peut dans certains cas jouer des tours aux utilisateurs, puisque des blocs de glace viennent parfois les geler, et des bonshommes de neige les ralentir.Warcraft Racing Adventure
est disponible en open source
et rend Warcraft III
presque méconnaissable. En téléchargeant
la carte, vous pourrez vous aussi créer votre propre course avec une interface personnalisée. Si vous ne trouvez pas d'autres joueurs pour partager cette expérience avec vous, pas de panique : vous pourrez toujours relever le défi contre l'IA.
commentaire (0)