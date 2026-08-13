Des vétérans de Bethesda et Riot dévoilent un jeu de survie horrifique ultra prometteur

Des anciens développeurs de Bethesda et Riot Games viennent de dévoiler Voidwood, un jeu de survie horrifique coopératif. Prévu pour 2027 sur PC, ce titre vous plonge dans une forêt maudite où la moindre de vos paroles dans le microphone pourra attirer une créature mortelle.

Le studio indépendant Santa Barbara Games, récemment fondé, vient tout juste d'annoncer son tout premier projet. Composée d'une dizaine de personnes, cette jeune équipe rassemble des talents chevronnés de l'industrie du jeu vidéo. On y retrouve en effet des anciens employés de géants tels que Bethesda, Riot Games, Electronic Arts ou encore Amazon. Leur objectif est de proposer une expérience coopérative marquante qui renouvelle le genre de l'horreur en multijoueur. Avec Voidwood, ils espèrent bien s'imposer face aux ténors du genre en mêlant une direction artistique rappelant les productions du studio Ghibli à une atmosphère profondément angoissante.

Le silence est votre meilleure arme dans Voidwood

Le concept central de Voidwood repose sur l'utilisation de votre véritable voix. À l'image de titres très populaires ces dernières années comme Lethal Company ou Phasmophobia, le jeu utilise la détection vocale en temps réel. Vous et vos amis incarnez des enfants perdus dans une forêt maudite. Pour survivre, il faudra communiquer pour élaborer des stratégies, mais avec une précaution majeure : les ennemis vous entendent.

Shawn Seibert, le fondateur et directeur créatif du studio, insiste sur cette mécanique à double tranchant :

Nous adorons les jeux coopératifs où survivre implique de se parler, et c'est le cœur de Voidwood : votre voix maintient votre équipe en vie, mais c'est aussi ce qui vous trahit.

Il faudra donc chuchoter pour ne pas attirer l'attention et savoir se taire au moment opportun. Crier pourrait bien signer votre arrêt de mort, ou celui de vos coéquipiers. Le jeu permet même de sacrifier un membre de son groupe en attirant les monstres vers lui pour sauver les autres.

Une boucle de gameplay impitoyable

Le titre s'articule autour d'un cycle jour nuit très strict. La journée, les joueurs devront explorer les bois pour récupérer des ressources et fabriquer des outils indispensables à leur survie. La nuit, la situation bascule. Une entité invincible, sobrement baptisée la Bête, se met en chasse. Si le feu de votre campement permet de repousser les monstres de bas étage, la Bête n'hésitera pas à foncer dans les flammes si elle vous repère. Se cacher dans les buissons et retenir son souffle sera souvent la seule option viable.

Une progression pensée sur la durée

Chaque partie de Voidwood sera unique, avec des sessions de survie intenses durant généralement entre vingt et trente minutes. Le jeu intègre un système de progression globale qui permettra à votre personnage d'évoluer au fil des mois. Les ressources récoltées serviront notamment à améliorer votre campement de base et à débloquer de nouveaux équipements pour vos futures expéditions.

La sortie de Voidwood est fixée à 2027 sur PC via la plateforme Steam. Les joueurs les plus curieux pourront tout de même découvrir un premier aperçu jouable lors de la convention PAX West de Seattle, prévue en septembre 2026. Et vous pouvez dès maintenant l'ajouter à votre liste de souhaits.