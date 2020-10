Jeux PS Plus octobre 2020

Vampyr

Need for Speed Payback

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Outre la possibilité de profiter de certaines fonctionnalités multijoueur, les abonnéspeuvent obtenir, chaque mois, au moins deux jeux gratuits, et ce tant que leur abonnement est valable. Après avoir rendu disponibles ces derniers mois quelques classiques, en plus de Fall Guys, qui est devenu le jeu le plus téléchargé des jeux PS Plus , voici que deux nouveaux jeux, dont un populaire, peuvent être récupérés.Disponible depuis juin 2018,est RPG prenant place au beau milieu de l'Angleterre, peu de temps après la fin de la Première Guerre mondiale. Nous y incarnons Jonathan Reid, qui, après s'être fait attaquer, se transforme en vampire. Très vite pris en chasse après avoir agressé sa sœur, Jonathan Reid va devoir combattre ses deux bords : sauver des vies et sa soif de sang. Plusieurs choix moraux impacteront le reste de vos aventures, dans un semi monde ouvert.est développé par Dontnod Entertainment et édité par Focus Home Interactive. Notre test est disponible ici Disponible depuis novembre 2017,propose ici une aventure solo, mais aussi multijoueur. Il s'agit du vingt-troisième jeu de la franchise, avec une histoire prenant place dans la ville fictive de Fortune Valley. Trois personnages peuvent être joués : Tyler "Ty" Morgan, Sean "Mac" McAllister et Jessica "Jess" Miller, chacun ayant quelques missions qui leur sont propres.Côté multijoueur, de nombreuses voitures seront disponibles, permettant aux joueurs du monde entier de s'affronter dans plusieurs modes.Les deux jeux seront à récupérer entre le 6 octobre et le 2 novembre.