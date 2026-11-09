Until Dawn 2 détaille ses fonctionnalités PS5 avec son casting complet

Firesprite et Sony Interactive ont, récemment, apporté de plus amples précisions à propos d'Until Dawn 2, devant débarquer sur PS5.

Devant débarquer à la fin du mois de janvier 2027, Until Dawn 2 est plutôt attendu par les joueurs, notamment par les fans de la franchise, mais aussi les nouveaux venus. Afin de préparer son lancement, Firesprite a dévoilé quelques détails concernant les fonctionnalités de la version exclusive PS5 d'Until Dawn 2, tout en détaillant le casting.

Un aperçu des fonctionnalités d'Until Dawn 2 sur PS5

Exclusivité PS5, Until Dawn 2, qui propose une expérience 100 % solo, sera mis en valeur grâce à diverses fonctionnalités. Comme dévoilé par Sony Interactive, les joueurs et les joueuses d'Until Dawn 2 peuvent s'attendre à des « graphismes 4K à couper le souffle » (écran compatible 4K nécessaire). De plus, le titre prendra en charge les spécificités de la DualSense, notamment le retour haptique, les gâchettes adaptatives ou encore le pavé tactile, afin de rendre l'expérience encore plus immersive. L'audio 3D est également au programme.

Firesprite et Sony Interactive en ont profité pour indiquer qu'Until Dawn 2 profitera d'une version améliorée sur PS5 Pro, avec PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), des performances optimisées et un meilleur ray-tracing : « Un ray tracing amélioré pour des effets de lumière et des reflets sublimés, vous offrant un séjour sur l'île encore plus somptueux et immersif ».

Until Dawn 2 révèle son casting complet

Comme vous le savez probablement déjà, divers acteurs et actrices sont présents dans Until Dawn 2. D'ailleurs, Firesprite a révélé des informations à ce sujet. Voici, ainsi, le casting complet d'Until Dawn 2 (le rôle de l'acteur/actrice est précisé) :

Peter Stormare (Prison Break) → Dr Hill

Dacre Montgomery (Stranger Things) → Owen Baines

Gavin Leatherwood (Les Nouvelles Aventures de Sabrina) → Luke Kelly

Neil Newbon (Baldur's Gate 3) → Sebastian

Janina Gavankar (Star Wars Battlefront II) → Anna

Sarah Catherine Hook (The White Lotus) → Izzy Jacobsen

Camila Senna (Música) → Mina Aurello

Gia Kim (XO Kitty) → Yoona

Andie Ju (Forge) → Reagan Wallace

Hannah Kepple (Cobra Kai) → Josie Nash

Spence Moore II (Creed III) → Nate Howard

Tanner Buchanan (Cobra Kai) → Cameron Darby

Rappelons, en guise de conclusion, qu'Until Dawn 2 sort le 28 janvier 2027, et ce, en exclusivité sur la dernière console de Sony/PlayStation, la PS5. Il est d'ores et déjà possible de précommander le titre, qui est vendu à 49,99 € sur le PS Store.